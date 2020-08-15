Cardi B, klip çekimi öncesi corona virüsü testine 100 bin dolar harcadı
Corona virüsü salgını, şüphesiz her sektörü sarsıcı bir şekilde etkiledi. Pandemi nedeniyle sektörlere getirilen ek maliyetler ise dudak uçuklatan cinsten.
ABD’li rap şarkıcısı Cardi B de WAP adlı şarkısına yeni klibini çekmedne önce yaşadıklarını anlattı.
Ünlü rapçi, tüm ekibe test yaptırmak zorunda kaldığını belirterek, “Sadece test için 100 bin dolar harcadık. Çekimdeki herkesin corona virüsü testi yaptırması gerekiyordu” dedi.
Klipte Megan Thee Stallion, Kylie Jenner ve Normani de oynadı. Klipte yer alan kaplan ve leopara değinen Cardi B, “Onlarla orada güvenlik ve pandemi nedeniyle çekim yapmadık. O sahneler daha sonra eklendi” şeklinde konuştu.
Ağustos ayının ilk haftasında yayınlanan klip, şimdiye kadar 90 milyonun üzerinde izlendi.