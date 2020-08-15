Cardi B, klip çekimi öncesi corona virüsü testine 100 bin dolar harcadı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, son çıkardığı WAP adlı şarkısının klip çekimlerinin öncesinde tüm ekibe corona virüsü testi yaptırdı. Cardi B, testlere toplam 100 bin dolar harcadıklarını söyledi.

Corona virüsü salgını, şüphesiz her sektörü sarsıcı bir şekilde etkiledi. Pandemi nedeniyle sektörlere getirilen ek maliyetler ise dudak uçuklatan cinsten.

ABD’li rap şarkıcısı Cardi B de WAP adlı şarkısına yeni klibini çekmedne önce yaşadıklarını anlattı.

TESTLER İÇİN 100 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ünlü rapçi, tüm ekibe test yaptırmak zorunda kaldığını belirterek, “Sadece test için 100 bin dolar harcadık. Çekimdeki herkesin corona virüsü testi yaptırması gerekiyordu” dedi.

Klipte Megan Thee Stallion, Kylie Jenner ve Normani de oynadı. Klipte yer alan kaplan ve leopara değinen Cardi B, “Onlarla orada güvenlik ve pandemi nedeniyle çekim yapmadık. O sahneler daha sonra eklendi” şeklinde konuştu.

Ağustos ayının ilk haftasında yayınlanan klip, şimdiye kadar 90 milyonun üzerinde izlendi.