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Cardi B.’nin eşi gözaltına alındı
Cardi B.’nin eşi gözaltına alındı
ABD'li rapçi Cardi B.'nin eşi Offset, Trump taraftarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polislerin üzerine yürüyen Cardi B., "Kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek bağırdı.
Magazin 27 Ekim 2020 - 16:03

Cardi B’nin bir süre önce boşanma kararı verip sonra yeniden bir araya geldiği kocası Offset, polis tarafından gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı

Offset’in arabanın içinden Trump taraftarlarına silah gösterdiğini ileri süren bir kişi polise ihbarda bulundu.

Polisin Offset’in aracını durdurup kendisini dışarı çıkmaya zorladığı anlarda çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Bir videoda polis memurunun Offset’e kıpırdamamasını ve kapıyı açmasını söylediği duyuluyor. Offset ise polise bunun yasal olmadığını ve polisin kapısını açamayacağını söylüyor.

Fotoğraf: BACKGRID U.S.A

“KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?”

Olay sırasında Cardi B, Offset ve kuzeni ile araçta değildi. Cardi B., daha sonra kendine ait araçla olay yerine geldi. Cardi B polislerle tartışarak, “Kim olduğumu biliyor musunuz?” dedi.

Polis merkezine götürülen Offset ve Marcelo Almanzar daha sonra serbest bırakıldı.

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