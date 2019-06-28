Cardi B Press klibiyle tartışmalara yol açtı

Ünlü rapçi Cardi B, yeni klibi Press ile sınırları zorluyor. Yeni single’ı ile provokasyon yapan B, tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçtiği klibinde adeta mesaj veriyor. Zira hatırlarsanız B, bir süredir geçmişinde işlediği bir suçtan dolayı yargılanıyor ve bir striptiz kulübünde çalışan iki kadını dövmekle suçlanıyor… Ne var ki B suçlamaları kabul etmiyor.

İki kadının öpüşmesiyle başlayan klipte, suç işleyen ve hapse giren bir kadını canlandıran B, klibiyle ABD’de tartışmalara da yol açtı. Çünkü klipte insan öldüren, silah kullanan ve herkesin cezasını kendisi veren Cardi B’nin ‘Benimle uğraşın hayatı kararır’ mesajı verdiği düşünülüyor.

