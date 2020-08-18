Cardi B Türk dizisi için isim verdi: Safiye’yi istiyorum

Türk yönetmenlere seslenerek yeni bir 'Sultan' dizisi çekmelerini isteyen Cardi B, bu kez daha açık bir öneride bulundu. Ünlü rapçi, "Safiye'yi görmek isterim. Nurbanu'yla neler yaşadığını görmek" dedi.

ABD’li rapçi Cardi B, Türk dizileriyle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl’ın sıkı bir takipçisi olan şarkıcı, dizinin bütün bölümlerini bitirdikten sonra Türk yönetmenlere seslenmişti.

Cardi B, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Lütfen bir Sultan dizisi daha yapabilir misiniz? Buna gerçekten çok ihtiyacım var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından pek çok soru alan şarkıcı, bir takipçisinin “Kimle ilgili dizi yapacaklar? Hürrem ve Kösem’le ilgili yaptılar” sözlerine yanıt verdi.

Cardi B, direkt olarak isimle öneri sunarken, “Safiye’yi görmek isterim. Nurbanu’yla neler yaşadığını görmek” dedi.