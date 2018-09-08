Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cardi B ve Nicki Minaj partide birbirine girdi
Cardi B ve Nicki Minaj partide birbirine girdi
New York Moda Haftası etkinliğinde, Amerikalı rap şarkıcıları Cardi B ve Nicki Minaj arasında kavga yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavgada ayakkabılar havada uçuştu. Cardi B'nin yaralandığı kavga hakkında polis soruşturma başlattı.
Magazin 8 Eylül 2018 - 15:09

New York Moda Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen Harper’s Bazaar Icon partisine iki ünlü rap şarkıcısı, Cardi B ve Nicki Minaj arasında yaşanan kavga damga vurdu.

ALNINA DARBE ALDI

Birçok sosyal medya kullanıcısının kaydedip yayınladığı kavgada kırmızı elbise giyen Cardi B, Nicki Minaj’a önce saldırdı, ardından ayakkabısını fırlattı. Araya giren güvenlik elemanları, Cardi B’nin attığı ayakkabının Nicki Minaj’a ulaşmasını engelledi.
q32aKavganın ardından sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Cardi B, “Çok çalıştım ve kimsenin benim başarımın içine etmesine izin vermem” dedi. Cardi B, Nicki Minaj'ın adını vermeden, kendisiyle çalışan sanatçıları tehdit ettiğini ve ‘rap'in kraliçesi' olmaya çalıştığını ima etti.

 

İLGİLİ HABERCardi B: Hoşlandığım şeyleri yaparım
Son güncelleme: 15:48 - 08.09.2018
Etiketler