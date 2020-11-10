Cardi B’den ‘Joe Biden’ın piyonu’ yorumuna yanıt

Rapçi Cardi B. ABD seçimleri öncesinde kendisini Joe Biden'ın başkanlık kampanyasında siyasi bir piyon olmakla suçlayan, "aptal" ve "cahil" diyen eleştirmenlere cevap verdi.

Cardi B. geçen hafta yapılan ABD seçimleri öncesinde kendisini Joe Biden’ın başkanlık kampanyasında siyasi bir piyon olmakla suçlayan eleştirmenlere cevap verdi.

Ağustos’ta sanatçı yeni seçilen başkanla çok tartışılan bir sohbet gerçekleştirmiş, polis vahşeti gibi konuları tartışmış ve destek sözü vermişti.

‘APTAL’ VE ‘CAHİL’ DEDİLER

Sohbetin internette paylaşılmasının ardından tartışma yaratan Cumhuriyetçi yorumcu Candace Owens Cardi’yi “aptal” ve “cahil” diye nitelendirmiş ve Biden’ı onunla röportaj yaptığı için kınamıştı.

Cardi, bu eleştiriye birçoğu ilk kez oy verecek milyonlarca genç Amerikalı üzerindeki etkisine işaret ederek yanıt vermişti.

“TRUMP DESTEK İÇİN BANA ÖDEME YAPMAK İSTEDİ”

Independent Türkçe’nin aktardığına göre Cardi, dün ise paylaştığı bir Instagram gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç hafta önce bu röportaj nedeniyle Trump destekçileri tarafından, özellikle de 2 yıldır adımı küçük düşürmeye çalışan Candace (Owens) tarafından sert bir dille eleştirildim. Candace, Ben Shapiro, Fox News gibi Cumhuriyetçiler benimle dalga geçti, şahsıma ve şarkım ‘WAP’a sürekli çamur attı. Biden’ın beni piyon olarak kullandığını söylediler, ardından haftalar sonra Trump’ın ulaşmaya çalıştığı ve destek için ödeme yapacağı rapçiler ve sanatçıların bir listesini gördük, listede benim de adım vardı.”

Cardi, hayranlarının Biden’ı tanımasının ve seçimde oy vermeye teşvik etmenin kendisi için önemli olduğunu hissettiğini sözlerine ekledi.

Cardi B, “Platformlarını kullanan tüm bu ünlülerle ve dışarı çıkıp oy kullananlarla çok gurur duyuyorum. Başardık!” diye yazdı.

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