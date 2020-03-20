Cardi B’nin karantina sıkıntısı

ABD’li 27 yaşındaki rapçi Cardi B, corona virüsü salgını nedeniyle karantinada olmaktan dolayı hiç memnun değil… Bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Cardi B, karantinada yapamadığını ve çok korktuğunu söylüyor.

Yetkilere seslenen ve birtakım sorular soran Cardi B’nin kendine has üslubuyla söyledikleri ise şöyle:

“Gerçekten yapamıyorum. Çok korkuyorum. Korkuyorum ve bu karantina ile baş edemiyorum. Bu durumdan hiç hoşlanmadım. Bütün gün bu şekilde oturdum. Buna inanabiliyor musunuz? Bu şey beni korkuttuğu için bütün gün evde oturdum durdum.

‘PENTAGON CEVAP VERSİN’

Neler döndüğünü öğrenmem gerek. Ve eğer içinizde Pentagon’da çalışan biri varsa, hemen bana cevap versin. Çünkü bir an önce cevaplara ihtiyacım var. Konuşabilir misiniz bilmiyorum ama ben çıldırmak üzereyim. Şöyle güzelce hazırlanıp, kafama bir ‘lace front’ peruk geçirip, pahalı kıyafetlerimi giyerek, bir an önce dışarı çıkmak istiyorum. Ama yapamıyorum.”