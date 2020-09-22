Cardi B’nin kızı 1 günde Instagram yıldızı oldu

ABD'li rapçi Cardi B (27), 2 yaşındaki kızı Kulture için Instagram sayfası açtı. Cardi B, 76 milyon takipçisine sayfayı tanıttıktan sonra kızının hesabını saatler içinde 743 bin kişi takibe aldı.

Rap şarkıcısı Cardi B’nin 2 yaşındaki kızı, şöhret konusunda annesinin izinden gidiyor.

Cardi B, küçük kızı Kulture için Instagtam hesabı açtı ve “kulturekiari” adlı hesap 743 bin takipçi edindi.

Cardi B, kendisinin yönettiği hesap için, “Hey arkadaşlar, bu, Kulture’ın resmi hesabı. Her şeyi pembe seviyorum. Sayfa benim idaremde” notunu yazdı.

Kulture adına açılan hesaptan sadece anne Cardi B ve baba Offset takip ediliyor.

Cardi B, geçen hafta üç yıllık eşi rap şarkıcısı Offset’ten boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisine destek verdikleri için hayranlarına teşekkür etmişti.