Caretta-Caretta’lar için alarm sonuç verdi

Etkinliğin düzenlenecek alanda yapılmasının bir çevre katliamı olduğunu ifade ederek, başlatılan kampanyaya ön ayak olan ve Caretta Carette tişörtü giyen Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, festivali gerçekleştirecek firmaya alternatif olarak sundukları Soli Arena'da gerçekleştirdiği basın toplantısında süreç hakkına bilgi verdi. 2017 yılında oluşabilecek kaygıları dile getirerek itiraz edilen ihale süreci sonrası yaşanan aksaklıklara dikkat çeken Başkan Tarhan, “Geçmiş yıllarda işletmeciliği Orman Bakanlığınca yapılan Belediyemiz sınırları içerisindeki Davultepe/Gümüşkum 100. Yıl Tabiat parkı işletmeciliği 25 Ağustos 2017 tarihinde hazırlanan özel şartname ile ihale sonucu özel sektöre devredilmiştir. İhale öncesi Orman ve Köy İşler Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'na bizzat tarafımdan; ihale koşullarının subjektif koşulları taşıdığını, özel işletmeciliğin sakıncalı olacağı, işletmenin Orman Bölge Müdürlüğünce veya Belediyemizce yapılmasının doğru olacağı iletildi. Belirlenen 38 Bin TL muhammen bedelle Belediyemize verin dedik. Taleplerimiz kabul görmedi. İhale sonucu plaj işletmeciliği 780 bin TL'ye bir şirkete verildi.” dedi.

DOĞA KATLİAMINA YOL AÇABİLİR

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Tarhan, etkinlik için belirlenen tarihin Caretta Carettalar ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının tam da yuvalama (üreme) dönemi, olduğunu hatırlattı. Tarhan, bölgenin yuvalama potansiyeli çok yüksek bir alan olduğunu, o kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alana vereceği zararın tartışılmazlığına dikkat çekti. Yavrulama dönemine ilişkin koşullar sağlanmadan bölgede festival yapılmasının doğa katliamına yol açacağını belirten Tarhan şöyle devam etti:

“Yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içerisindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Program tam da üreme dönemine denk gelmektedir. Konserin güneş festivali dönemi ve diğer zamanlarda sanatsal etkinliklerin sürekli yapıldığı bu alanda yani Pompeiopolis / Soli Arena'da yapılmasını ve bu alanda yapılması halinde belediyemizce her türlü desteği de vereceğimizi bildirdik. Kaldı ki MEÜ Rektörlüğü de “Konserin Mezitli Belediyesi'nin göstereceği başka bir mekanda yapılması ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla koruma yükümlülüğünde olduğumuz Caretta Caretta ve Yeşil deniz Kaplumbağaları için hayati önem taşımaktadır” şeklinde ki Bakanlığın Ulusal Bilim Komisyonu Üyesi ve MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Serap Ergene raporunu 29 Mayıs 2019 tarihinde belediyemize iletmiştir”

ÖNERİMİZ KABUL GÖRMEDİ

Başkan Tarhan, tam da 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılacak pop festivalinin kendilerince gösterilen alanda yapılması önerilerinin de kabul görmediğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Mersin ve Türkiye genelindeki yazılı ve görsel basının bazı STK'ların, bazı siyasi parti temsilcilerinin, sanatçıların ama her şeyden önemlisi halkın duyarlılığı ortayla çıktı. Tepkiler üzerine dün akşam itibari ile Pop Festivalinin 5 Haziran'da yapılmayacağı, iptal edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Halkın kullanımına ait kamu alanının nesli tükenmekte olan Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağasının yok edilmesine karşı kullandığımız direnç hakkımıza destek vererek alınan kararda geri adım atılmasını sağlayan tüm kuruluşlara ve doğaya, çevreye duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim”

İMZA KAMPANYASI ETKİLİ OLDU



Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca geçtiğimiz yıllarda özel bir şirkete kiralanmıştı. Tabiat Parkı'nda, Mersin Popfest isimli düzenlenmesi planlanan ve 3 gün sürmesi beklenen etkinlikte, Murat Boz, Aleyna Tilki, Hande Yener, Simge, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettah Can gibi isimler sahne alacaktı. Etkinliğin iptali için sosyal medya üzerinden çevrecilerce imza kampanyaları başlatılırken, Mezitli Belediyesi, hazırladığı Carreta – Caretta görselleriyle bu kampanyada etkin rol aldı.