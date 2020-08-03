Çarıklı Milyoner konusu ve oyuncuları… Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi?

Çarıklı Milyoner filmi bir döneme damga vuran Yeşilçam yapımları arasında yer alıyor. Çarıklı Milyoner filmi 1983 yılında izleyiciyle buluşmuş olmasına rağmen ilgi görmeye devam ediyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Çarıklı Milyoner’in başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Necla Nazır yer alıyor. Merak edilen detayları ise şu şekilde…

ÇARIKLI MİLYONER KONUSU

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram’a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram’ın akraba bozuntuları mirası Bayram’a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram’ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar. Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna’ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONLER OYUNCULARI KİM?

Bayram Tok – (Kemal Sunal)

Suna – (Necla Nazır)

Hilmi Tok – (Bayram’ın babası)(Ali Şen)

Osman Efendi – (Reha Yurdakul)

Meloş – (Belkıs Dilligil)

Muhasebe Müdürü – (Selim Naşit)

Avukat Hürrem – (Hüseyin Kutman)

Gazete Patronu – (Memduh Ün)

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