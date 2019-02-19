Çarpışma 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Katilin adresi bulundu! (Çarpışma yeni bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 11. yeni bölüm 2. fragman bugün seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan 2. fragmanda; Kadir annesini bulamayacağını düşünüyor. Başaramayacağını da Zeynep’le paylaşıyor. Kerem, Cemre ile yemeğe gidiyor ama üstündeki paranın gittikleri yerin hesabını karşılamayacağını düşünüyor. Demir’in Cemre ile ilgili Kerem’e söylediği sözler tartışmanın fitilini ateşliyor. Kadir, Zeynep, Aylin’i emanet ederek, sona belirsiz bir yola giriyor. Kadir, karısı ve kızının katilinin adresini bulduğunu söylüyor. Veli, ‘Kadir cehenneminin kapısını açtı. Oraya yürüyor’ diyor. İşte Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanları...

ÇARPIŞMA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 10. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Meral yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılır. Kadir, Kerem’den haberdar etmesini söyler. Olay yerine gelen Haydar’a Kadir emniyette ikinci bir muhbir olduğunu söyler. Haydar çıldırır. Emniyetteki herkesi tasfiye edeceği tehdidinde bulunur. Ancak Kadir, ikinci muhbiri bulmak için planını anlatır ve ondan yardım ister.

ASİYE VELİ’DEN OĞLUNU ANLATMASINI İSTİYOR

Asiye, Veli’den oğlu ile ilgili detayları anlatmasını ister. Veli, bunu kendine niye yaptığını çünkü oğlunun öldüğünü söyler. Asiye de oğlunun nasıl öldüğünü değil nasıl yaşadığını bilmek istediğini söyleyerek o kadını bulmasını ister. Veli o kadının ne adını ne de yerini bilmediğini söyleyerek çekip gider. Kadir Meltem’in öldürülmesinin ardından çok üzgün olan Adem’i teselli etmeye çalışır. Meral hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştır. Cemre de hastaneye gelerek Kerem’e durumunu sorar.

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YAKUP HASTANEDE

Bu arada Yakup da hastaneye gelmiştir. Kerem onu görünce nasıl haberi olduğunu sorar. Yakup Meral’in annesinin haber verdiğini söyler. Yakup Meral’i kimin sorduğunda kendin sorarsın diyerek Yakup’u kovar. Zeynep ve Kadir kafede çay içip sohbet ederken Zeynep’i tanıyan biri yanına gelir. Kadir, Zeynep’in arkadaşı ile sarılıp hasret gidermesine içerlemiş ve biraz da kıskanmıştır.



ADEM VELİ’YE DURUMU BİLDİRİYOR

Selim, Veli’yi arayarak buluşmaları gerektiğini söyler. Kadir, Zeynep’i iş yerine bırakırken Selim’e dikkat etmesini ister. Haydar ikinci muhbir olayını öğrendikten sonra birimdeki diğer polislere veryansın eder. Bu sırada emniyette ikinci bir muhbir olmadığını ve olayın kapandığını söyler. Bu sırada Adem gelir ve Haydar’ın söylediklerini telefonla Veli’ye anlatır. Veli duyduklarına inanmaz.

MERAL HASTANEDEN ÇIKIYOR

Meral hastaneden çıkar. Kerem ve Meral’in annesi ile birlikte eve gelir.