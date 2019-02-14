Kadir’den büyük kıskançlık! Çarpışma 11.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çarpışma 10. son bölüm izleme bağlantısı…

Çarpışma Show TV’de bu akşam 10. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Veli yüzünden sevdiği kadını öldüren Adem, bunun sorumlusu olarak gördüğü Veli'ye patlıyor. Veli, Cansız'dan aldığı paralar yüzünden iyice köşeye sıkışıyor. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapıyor ve Yakup ile Cemil’i de maşa olarak kullanıyor. Kadir, Zeynep'i kıskanmaya başlıyor bu durum da Zeynep'in çok hoşuna gidiyor. Emniyette ikinci bir muhbirin daha olduğunu anlayan Kadir, Haydar'dan onu bulmak için izin istiyor. Zeynep, Veli ile ilgili Asiye'den bilgi almaya çalışıyor ve duydukları karşısında çok şaşırıyor. Peki Çarpışma 11. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

Çarpışma 10.son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir, Haydar’a emniyette ikinci bir muhbir olduğunu söylerken, sevdiği kadını öldüren Adem, Kadir’in ne bildiğini öğrenmeye çalışıyor. Kerem ve Cemre arasındaki yakınlaşma hız kazanırken önlerinde iki engel vardır: Selim ve Meral. Veli, Zeynep’ten Kadir ile ilgili önemli bir bilgiyi paylaşmak için Aylin’le birlikte yanına gelmesini ister. Kadir’in içinde bulunduğu araç trafik ışıklarında kurşun yağmuruna tutuluyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz…

ÇARPIŞMA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 11. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 10. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Meral yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılır. Kadir, Kerem’den haberdar etmesini söyler. Olay yerine gelen Haydar’a Kadir emniyette ikinci bir muhbir olduğunu söyler. Haydar çıldırır. Emniyetteki herkesi tasfiye edeceği tehdidinde bulunur. Ancak Kadir, ikinci muhbiri bulmak için planını anlatır ve ondan yardım ister.

ASİYE VELİ’DEN OĞLUNU ANLATMASINI İSTİYOR

Asiye, Veli’den oğlu ile ilgili detayları anlatmasını ister. Veli, bunu kendine niye yaptığını çünkü oğlunun öldüğünü söyler. Asiye de oğlunun nasıl öldüğünü değil nasıl yaşadığını bilmek istediğini söyleyerek o kadını bulmasını ister. Veli o kadının ne adını ne de yerini bilmediğini söyleyerek çekip gider. Kadir Meltem’in öldürülmesinin ardından çok üzgün olan Adem’i teselli etmeye çalışır. Meral hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştır. Cemre de hastaneye gelerek Kerem’e durumunu sorar.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

YAKUP HASTANEDE

Bu arada Yakup da hastaneye gelmiştir. Kerem onu görünce nasıl haberi olduğunu sorar. Yakup Meral’in annesinin haber verdiğini söyler. Yakup Meral’i kimin sorduğunda kendin sorarsın diyerek Yakup’u kovar. Zeynep ve Kadir kafede çay içip sohbet ederken Zeynep’i tanıyan biri yanına gelir. Kadir, Zeynep’in arkadaşı ile sarılıp hasret gidermesine içerlemiş ve biraz da kıskanmıştır.

ADEM VELİ’YE DURUMU BİLDİRİYOR

Selim, Veli’yi arayarak buluşmaları gerektiğini söyler. Kadir, Zeynep’i iş yerine bırakırken Selim’e dikkat etmesini ister. Haydar ikinci muhbir olayını öğrendikten sonra birimdeki diğer polislere veryansın eder. Bu sırada emniyette ikinci bir muhbir olmadığını ve olayın kapandığını söyler. Bu sırada Adem gelir ve Haydar’ın söylediklerini telefonla Veli’ye anlatır. Veli duyduklarına inanmaz.

MERAL HASTANEDEN ÇIKIYOR

Meral hastaneden çıkar. Kerem ve Meral’in annesi ile birlikte eve gelir.