Kadir babası ile ilgili gerçekleri öğreniyor! Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Çarpışma 11. son bölüm izle)

Çarpışma Show TV’de bu akşam 11. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Veli ile buluştuğunu Kadir'den gizlerken hiç beklemediği bir şey oluyor. Aylin, yemekte annesinin Veli ile görüştüğünü ağzından kaçırıyor. Kadir, annesini bulma ümitlerini yitiriyor. Cemre, Kerem ile olan ilişkisinde yaşadıklarını Meral'e anlatıyor. Demir'in, Cemre ile ilgili, "Birlikte olduklarına tasma takmayı sever. Yoksa sanada mı taktı" sözleri Kerem'i çılgına çeviriyor. Peki, Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

Çarpışma 11. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir, Aylin’in annesinin Veli ile görüştüğünü ağzından kaçırmasıyla Zeynep’e yalan söylediği için çıkışıyor. Kerem ve Cemre arasındaki aşk Meral’in sıkı takibinde. Veli, Zeynep’in Asiye ile konuşmasına şahit oluyor ve onu Asiye’yi öldürmekle tehdit ediyor. Adalı ve Veli karşı karşıya gelirken yumruklar konuşuyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz…

ÇARPIŞMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 11. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre Kerem ile birlikte lüks bir restorana gidiyor. Kerem onu niye buraya getirdiğini sorduğunda Cemre “Yemek yeriz diye” cevabını verince Kerem çok bozuluyor. Cemre’ye belli etmese de bir sorun vardır: Yemeği karşılayacak yeterli parası yoktur.

DEMİR’İN SÖZLERİ KEREM’İ ÇILGINA ÇEVİRİYOR

Demir, Cemre ile Kerem’in öpüşmelerine şahit oluyor. Kerem’e “Cemre birlikte olduklarına tasma takmayı sever. Sanada mı taktı yoksa” sözleri bardağı taşıran son damla oluyor. Öfkeden deliye dönen Kerem Demir’e saldırıyor. Yumruk yumruğa birbirlerine giriyorlar.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

VELİ’DEN ÖLÜM TEHDİDİ

Zeynep, Asiye ile konuşurken anlattıklarından Kadir’in annesi olduğu sonucunu çıkarıyor. Konuşma sırasında Veli çıka geliyor. Asiye’ye “Ne işin var burda” diyerek öfke içinde üzerine yürüyor. Zeynep’in Asiye ile konuşmasından tedirgin olan Veli, Asiye gittikten sonra Zeynep’in “O Kadir’in annesi değil mi” sözleri üzerine Zeynep’i “Eğer tek kelime edersen onu şimdi burada öldürürüm” diyerek tehdit ediyor.

KADİR ANNESİNİ BULMA UMUDUNU KAYBEDİYOR

Kadir, Zeynep’e annesini bulamayacağını çünkü Veli’nin annesine giden bütün yolları kapadığını bütün delilleri yok ettiğini söylüyor. Zeynep ise çaresizlik içerisinde susmayı tercih ediyor.

KADİR’İN BABASI İLE İLGİLİ ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

Zeynep, Veli ile buluşuyor. Veli'den Kadir'le ilgili sorularının cevabını almaya çalışıyor. Amacı Kadir’in annesi ile ilgili daha fazla ayrıntıyı öğrenmek. Veli’ye, Kadir’in annesinin onu korktuğu için terkettiğini söylediğini hatırlatarak, neden korktuğunu sorar. Veli de annesinin Kadir’in babasından korktuğunu söyler. Ardından da “Çünkü babasının öyle bir işte parmağı var ki Kadir duysa babasını öldürür. Kadir’e babasını verdiğin an, Kadir bir katil olacak, çünkü o Kadir’in bütün acılarının sorumlusu” cevabını veriyor. Bu sırada Kadir de onları uzaktan izlemektedir.