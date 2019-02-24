Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı: Kadir annesi ile karşı karşıya! (Çarpışma yeni bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı bugün SHOW TV'de ekrana geldi. Çarpışma yeni bölüm fragmanında; Kadir, annesini buluyor ve kapısına kadar gidiyor. Kapıyı bir başkası açıyor ve annesine oğlu Yusuf'un geldiğini söylemesini istiyor. Annesi, Kadir ile karşılaşınca gözyaşlarına boğuluyor. İşte Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 11. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre Kerem ile birlikte lüks bir restorana gidiyor. Kerem onu niye buraya getirdiğini sorduğunda Cemre “Yemek yeriz diye” cevabını verince Kerem çok bozuluyor. Cemre’ye belli etmese de bir sorun vardır: Yemeği karşılayacak yeterli parası yoktur.

DEMİR’İN SÖZLERİ KEREM’İ ÇILGINA ÇEVİRİYOR

Demir, Cemre ile Kerem’in öpüşmelerine şahit oluyor. Kerem’e “Cemre birlikte olduklarına tasma takmayı sever. Sana da mı taktı yoksa” sözleri bardağı taşıran son damla oluyor. Öfkeden deliye dönen Kerem Demir’e saldırıyor. Yumruk yumruğa birbirlerine giriyorlar.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

VELİ’DEN ÖLÜM TEHDİDİ

Zeynep, Asiye ile konuşurken anlattıklarından Kadir’in annesi olduğu sonucunu çıkarıyor. Konuşma sırasında Veli çıka geliyor. Asiye’ye “Ne işin var burda” diyerek öfke içinde üzerine yürüyor. Zeynep’in Asiye ile konuşmasından tedirgin olan Veli, Asiye gittikten sonra Zeynep’in “O Kadir’in annesi değil mi” sözleri üzerine Zeynep’i “Eğer tek kelime edersen onu şimdi burada öldürürüm” diyerek tehdit ediyor.



KADİR ANNESİNİ BULMA UMUDUNU KAYBEDİYOR

Kadir, Zeynep’e annesini bulamayacağını çünkü Veli’nin annesine giden bütün yolları kapadığını bütün delilleri yok ettiğini söylüyor. Zeynep ise çaresizlik içerisinde susmayı tercih ediyor.

KADİR’İN BABASI İLE İLGİLİ ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

Zeynep, Veli ile buluşuyor. Veli'den Kadir'le ilgili sorularının cevabını almaya çalışıyor. Amacı Kadir’in annesi ile ilgili daha fazla ayrıntıyı öğrenmek. Veli’ye, Kadir’in annesinin onu korktuğu için terk ettiğini söylediğini hatırlatarak, neden korktuğunu sorar. Veli de annesinin Kadir’in babasından korktuğunu söyler. Ardından da “Çünkü babasının öyle bir işte parmağı var ki Kadir duysa babasını öldürür. Kadir’e babasını verdiğin an, Kadir bir katil olacak, çünkü o Kadir’in bütün acılarının sorumlusu” cevabını veriyor. Bu sırada Kadir de onları uzaktan izlemektedir.