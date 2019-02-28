Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? “Kadir’e annesini ver!” (Çarpışma 12. son bölüm izle)

Çarpışma 12. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir, sevdiklerini kaybettiği bombalı saldırıyı planlayanların arkasındaki gücün Cansız olduğunu öğreniyor. Veli'den Cansız'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken hiç beklemediği bir gerçeği öğreniyor. Kadir'in Veli'yi öldürmeye niyetli olduğunu bilen Haydar onu durdurmaya çalışıyor. Kadir, annesinin yaşadığı adresi öğreniyor ve ikilinin yıllar sonra karşılaşması duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 13. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 12. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir, karısını ve kızını kaybettiği patlamanın arkasındaki ismi öğreniyor. Zeynep Kadir’in Kerem’e söylediklerini öğrenince soluğu onun yanında alıyor. Kadir Cansız’ı Zeynep’e de söylüyor ancak Veli’nin Cansız ile ilgili anlattıkları yüzünden susmayı tercih ediyor. Kerem Cemre’yi hastanede Demir ile birlikte görünce sarsılıyor. Peki, Çarpışma 13. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 12. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 12. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir sevdiklerinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenleyenlerin bulunduğu hücre evinin adresini öğreniyor. Hücre evine baskın yapan Kadir herkesi tek tek öldürdükten sonra bilgi almak için bir kişiyi sağ bırakıyor. Sağ bıraktığı kişiden patlamayı planlayanların kimler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Kadir’in yaptıklarına dayanamayan adam ise bu işi planlayan kişinin Cansız olduğunu söylüyor. Bu sırada Veli de Kadir’in babası olduğunu bildiği Cansız ile yüzleşiyor.

ZEYNEP CANSIZ’I ÖĞRENİYOR

Haydar olay yerine gelince Seyfi bu işin arkasındaki ismin Cansız olduğunu ona söyler. Haydar bunu duyunca şoke olur. Artık Adalı’yı durdurmanın bir yolu yoktur. Kerem Zeynep’in yanına gelerek Kadir’in ona söylediklerini anlatır. Zeynep deliye döner. Telefonla Kadir’i arar. Kadir’e nerde olduğunu sorar. Zeynep Kadir’in yanına gitmek için hemen yola çıkar. Kadir, Zeynep’e patlamanın arkasında Cansız’ın olduğunu söyler. Zeynep, Veli’nin Cansız ile ilgili söylediklerini hatırlar ancak Kadir’e bir şey diyemez.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

Veli, hastanede yatan Selim’in yanına gelir. Selim, Veli’nin Cansız ile görüştükten sonra sağ kalmasına şaşırıyor. Veli’ye ondan ne istediğini sorunca Veli Cansız’ın Kadir’i istediğini anlatır.

KEREM CEMRE’Yİ DEMİR İLE GÖRÜYOR

Kerem Cemre’nin yanına hastaneye geldiğinde onu Demir ile birlikte görür ve hastaneden çıkıp gider. Veli telefonla Zeynep’i arayarak görüşmek istediğini söyler ancak Zeynep’in görüşmeye niyeti yoktur. Veli bundan sonra onun kendisiyle görüşmek isteyeceğini söyler. Bu arada Cemre hastaneden çıktıktan sonra Kerem’i görür. Kerem Cemre’nin yanına giderek “geçmiş olsun” der. Cemre ona karşı soğuktur ve Kerem’e “Hatırlamıyorsun değil mi bana yaptıklarını” der ve söyleyecek başaka bir şeyin var mı” deyince Kerem yok der. Cemre çekip gider.

CANSIZ BİR HAYALET

Kadir, Seyfi’nin yanına gider ve Cansız ismini ona da verir. Seyfi’den onun peşine düşmesini ister ama Seyfi söylediği kişinin bir hayalet olduğunu söyler. Kadir ardından Haydar müdürün odasına girerek Cansız’ın kim olduğunu sorar. Haydar Kadir’e Cansız’ın kim olduğunu anlatır ve ondan bir delilik yapmamasını ister ama Kadir onu bulacağını söyler.