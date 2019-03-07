Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep Kadir’e aşkını itiraf ediyor! (Çarpışma 13. son bölüm izle)

Çarpışma 13. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir ve Asiye sonunda yüz yüze geliyor. Kadir'in sorduğu soruya cevap veremeyen Asiye'nin sessizliği kadir'i perişan ediyor. Kadir Zeynep'e annesini bulmasına yardım etmesine rağmen hala çok kızgın. Veli, Zeynep'i ile Kadir'e bırakmaya niyeti yoktur ama Kadir ile Zeynep arasındaki aşk yeniden tazeleniyor. Cemre annesinin ölümü ile ilgili bir gerçeğin peşine düşüyor. Demir ve Yakup, Kerem'e büyük bir kumpas kuruyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 13. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Kadir ile ilgili Asiye’den çok önemli bilgiler öğrenirken Asiye’nin Cansız’ın babası olduğunu Kadir’e söyleyeceğini duyduğunda beklenmedik bir tepki veriyor. Cemre annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken babası Selim’i göz ardı ediyor. Cansız’ın izini sürerken Cansız'ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir, karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soruyor. Kadir ile Zeynep’in yakınlaşması, Zeynep’in itiraflarını da beraberinde getiriyor. Peki, Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 13. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir annesi Asiye’nin yerini Zeynep’ten öğrendikten sonra onun oturduğu adrese gider. Kapıyı çalar. Kapıyı açan kişiye “burada siz mi oturuyorsunuz” der. Bu arada Asiye zil sesini duyduğu anda konuşulanları duyar ve kapıya doğru gider. Kapıyı açan kişi Kadir’e “Hayır yani evet buraday yaşıyorum ama ev sahibi ben değilim” cevabını verir.

ASİYE: OĞLUMU İÇERİ AL

Kadir ise, “Burda kim oturuyorsa onu çağırır mısınız?” der. Asiye endişelidir. Kapıyı açan kadın “Kim geldi diyeyim?” dediğinde Kadir, “Kadir Adalı” der. Kadın beklemesini söyleyince Kadir “Yusuf geldi deyin” der. Kadın emin olmak için “Kim geldi diyeyim” der. Kadir tekrar “Yusuf. Oğlu Yusuf geldi” der. Asiye bu sözleri duyduğunda çok heyecanlanır. Elleri titremeye başlamıştır. Kadın kapının arkasına gelen Asiye’ye bakar. Asiye, “Ben sana söylemiştim. Bir gün o kapı çalacak demiştim. Oğlumu içeri al” der. Asiye’nin yardımcısı olan kadın Kadir’i içeri davet eder.

AYLİN’DEN VELİ’YE ŞAŞIRTAN SORU

Bu arada Aylin ile birlikte bankta oturan Zeynep’in yanlarına Veli gelir. Aylin sevinçle Veli’ye sarılır. Aylin Veli’nin yüzüne baktığında ona iyi olup olmadığını sorar. Veli “İyiyim, merak etme” der. Aylin Veli’ye “Anne olmak ne demek biliyor musun” diye sorunca çok şaşırır. Aylin’e anne olmanın fedakar olmak olduğu cevabını verir. Zeynep, Aylin’in elinden tutarak Veli’nin yanından kalkıp giderler. Veli, Aylin’e el sallar ve ardından, “Sevdiklerinin mutlu olması için sevmediklerine katlanmaktır” der.

“BENİM ADIM KADİR, YUSUF DEĞİL”

Kadir içeri girer. Kafasında binlerce soru ile dalgın bir biçimde Asiye’nin gelmesini bekler. Arkasını döndüğünde Asiye’yi kapının yanında görür. Asiye, gözlerinde yaşlarla “oğlum” diye seslenir. Kadir’in de gözlerinde yaşlar belirir. Kadir’in kelimeleri birbirine karışır. Asiye’ye, “Sen, siz oğlunuzu hiç terk ettiniz mi?” diye sorar Asiye’nin yüreği paramparça olmuştur gözyaşlarına hakim olamaz. Ne diyeceğini bilemeyen Asiye’nin sessizliği Kadir’i derinden etkiler. Kadir evden ayrılmak için hamle yapınca, Asiye “Yusuf, oğlum gitme” der. Kadir ayrılınca Asiye peşinden gelir. Kadir’e Yusuf diyerek seslendiğinde ise “Kadir benim adım Kadir, Yusuf değil” der.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

CEMRE’Yİ ŞOKE EDEN ÖLÜM!

Cemre, annesinin kendisini dünyaya getirirken öldüğüne dair sahte belge düzenleyen Dr. Kaan'ın evine gelir. Kapıyı çalar ancak cevap veren olmaz. Kapıyı tekrar vurduğunda kapı kendiliğinden açılır. Cemre, “Kaan Bey” diye seslenerek evden içeri girer. Cemre salona girdiğinde şoke olur. Çünkü Kaan kafasından vurulmuş şekilde kanepede yatmaktadır. Cemre, korku ve panik içinde evi terk ediyor. Bu sırada Selim, elinde susturucu takılmış silahla duvarın ardına gizlenmiştir.

ZEYNEP’TEN ASİYE’Yİ ŞAŞIRTAN İSTEK

Asiye Zeynep’e Cansız’ın iyi bir adam olmadığını ancak oğlunun babası olduğunu söyleyerek, “önünde sonunda ona gerçeği söyleyeceğim” dediği anda Zeynep, “söylemeyin” der. Asiye çok şaşırmıştır. Zeynep’e neden olduğunu sorar. Zeynep diyecek bir şey bulama ama aklında Veli’nin Kadir’in babası ile ilgili söylediği sözler vardır.