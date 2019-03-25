Çarpışma 15. yeni bölüm 2. fragman: Kerem için karar vakti! (Çarpışma yeni bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 15. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Çarpışma yeni fragmanda; Kadir Zeynep'e onu sevip sevmediğini soruyor. Zeynep Kadir'i çok sevdiğini söylüyor. Cemre, Kerem'e kızarak müebbet ceza alacağını söyleyerek kızıyor. Veli, Adem'e Cansız'ın dükkanından bir kaset almasını söylüyor. O kasette ikisinin sonu olduğunu söylüyor. Kerem için karar vakti geliyor. İşte Çarpışma 15. yeni bölüm fragmanları...

ÇARPIŞMA 15.YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇARPIŞMA 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM ÖZETİ: 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma'nın 14. bölümünde; Telefonla Zeynep'i arayan Asiye, Kadir'i görmek istediğini söylüyor. Zeynep'in kendine yardım edeceğini anlayan Asiye mutlu oluyor. Asiye'nin bu mutluluğu ise Cansız'ın gelmesi ile kısa sürüyor. Kendini odaya kapatan Asiye ne yapacağını şaşırır bil halde köşeye kapanıyor. Cansız'ın yüzüne bile bakamayan Asiye kendisini rahat bırakmasını istiyor ama Cansız kendisi ölene kadar bu dünyada rahat olmadığını söylüyor.

Veli'nin hesap sorması karşısında sessiz kalan Cansız yanına onu da alıp diğerlerinin yanına gidiyor. Yanlarına gelir gelmez konuşmaya başlayan Cansız, kendisini tanıdığını söyleyen adamın kafasını sıkıp namluyu Adem'e çeviriyor. Adem'in ateş hattında olduğunu gören Veli ise onu korumak için hemen olaya atlıyor. Eline silahı alan Adem ise hiç beklenmedik bir şey yapıp namluyu Veli'ye çeviriyor.

Cansız'ı bulma ümidi ile öğrendiği adrese giden Kadir, Zarif'i zorlamaya başlıyor. Dükkânın dışında ise Asiye, Kadir'i yeni bulmuşken kaybetmemek için Veli'ye ne isterse yapacağını söylüyor. Veli, Asiye'yi yolladıktan sonra olan biteni zevkle izlemeye devam ediyor. Kadir'in Cansız'ın kafasına sıkmak istemesini alaya alan Zarif daha ondan köstekli saatini bile alamadığını söylüyor. Zarif'e bir anlaşma sunan Kadir, köstekli saat karşılığında Cansız'ı istiyor. Cansız'ın Kadir'i öldürmediğini gören Veli ise öfkeyle mekâna dalıp hesap sormaya başlıyor.