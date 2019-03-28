Çarpışma 16. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadir Cansız’ın ensesinde! (Çarpışma 15. son bölüm izle)

Çarpışma 15. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir ile Cansız'ı karşı karşıya getiren Veli onların birbirlerini öldürmelerini gergin bir şekilde bekliyor. Eğer plan başarılı olmazsa namlunun ucunda kendisinin olacağını çok iyi biliyor. Kerem, Cemil'in ölümünden sorumlu tutularak gözaltına alınıyor. Cemre, Kerem'in müebbetle yargılanacağını söylüyor. Zeynep, Veli'yi çok zor duruma düşerecek sürpriz bir hamle yapıyor. Selim, Kerem'in cezaevinden hiç çıkmaması için Veli ile işbirliği yapıyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 15. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir ile Cansız arasında ölüm oyunu başlıyor. Arka plandaki kişi ise Veli. Onların birbirlerini öldürmelerini sabırsızlıkla bekliyor. Kerem, cinayet büro ekiplerince gözaltına alınıyor. Cemre’yi arayan Kerem ondan kendisini affetmesini istiyor. Kadir, Kerem'in gözaltına alındığı haberini yaralı halde getirildiği hastanede alıyor. Cemre, Kadir ve Kerem’in avukatlığını alırken Kerem’i cezaevinden kurtarmak için tahmin edilmeyecek biri ile işbirliği yapıyor. Kadir yeni bir para tarnsferi ile ilgili istihbarat alıyor ve hemen operasyon düzenliyor. Zeynep, Kadir’e Selim ile ilgili çok önemli belgeler veriyor. Peki, Çarpışma 16. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 16. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 15. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cansız’ın kurduğu tuzağa bilmeden çekilen Kadir, karakoldakilerle beraber sevkiyatın şifrelerini çözüyor ve adrese ulaşıyor. Kimseye haber vermeden tek başına sevkiyata baskına giden Kadir bir anda çatışmanın ortasında kalıyor. Saklandığı yerden yaşananları izleyen Veli, Kadir’in herkesi tek tek hakladığını görünce paniğe kapılıp diğer planını devreye sokuyor.

CİNAYET KEREM’İN ÜSTÜNE KALIYOR

Bu sırada eve dönmekte olan Kerem sokakta çalınan motoru bulur ve hemen ustayı arayıp mutlu haberi verir. Motoru tamirhaneye götürür. Aynı zamanda Yakup ve Cemil yeniden tamirhaneye gelir. Cemil tamirhanenin kapısını kolaylıkla açıp içeri girer. Yakup, Cemil’in içeri girmesinin ardından susturucu takılı silahını çıkarıp hiç düşünmeden tetiği çeker ve Cemil’i kafasından vurur. Yakup silahı temizleyip tamirhaneye bırakır. Tamirhaneye gelen Kerem Cemil’in öldüğünü görür. Bu sırada polisler gelmiştir ve her şey Kerem’in başına kalır.

VELİ DİĞER PLANI DEVREYE SOKUYOR

Veli, telefonla Bahar’ı arar. Ona verdiği numarayı aramasını söyler. Zeynep'i arayan Bahar, Asiye'nin kriz geçirdiğini ve oğlunu görmezse hastaneye gitmeyeceğini söylediğini anlatır. Zeynep hemen Kadir’i arar. Planın diğer kısmını devreye sokan Veli, Cansız'ı arayıp aynı yalanı söyler. Veli Kadir’in peşinde olduğu için kimseyi gönderemediğini söyler. Cansız kendisinin gideceğini söyler.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

ASİYE VE CANSIZ YÜZ YÜZE

Cansız, Asiye’nin evine gelir. Bu sırada Bahar evden kaçar. Aynı anda Kadir de eve gelmektedir. Asiye Cansız’ı görünce şoke olur. Kadir merdivenleri çıkarken Veli’nin adresin verdiği eve polisler apartmana girmek üzeredir. Cansız polislerin geldiğini haber alır. Arkasını dönen Cansız Asiye ile yüz yüze gelir.

KEREM: BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN

Kerem’i kelepçeleyen polisler ekip otosuna bindirir. Emniyete getirilen Kerem, Cemre’yi telefonla arayarak onu affetmesini ister. Cemre endişelenmiştir. Kerem’e neler olduğunu sorar. Kerem gözyaşları içerisinde onun başına gelmiş en güzel şey olduğunu bilmesini söyler. Cemre gözyaşlarına boğulur.