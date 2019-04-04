Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadir Cansız’ın ensesinde! (Çarpışma 16. son bölüm izle)

Çarpışma 16. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cansız’ın kendisini izlediğini anlayan Kadir çileden çıkıyor. Selim’den isteklerini yapması için ona iki gün mühlet verir ancak Cansız da onu bulması için Kadir’e aynı süreyi veriyor aksi halde onu öldüreceğini söylüyor. Veli Adem’in öcünü almak için Kadir ve Cansız’dan hesap sormaya yemin ediyor. Cansız, Veli’den kaseti bulup getirmesini istiyor. Kadir, Cemre ile birlikte Kerem’i cezaevinden çıkarmak için işbirliği yapıyor. Bu arada Zeynep ve Serpil de onlara destek oluyor. Kerem için cezaevinde hayatta kalmak gün geçtikçe çok daha zor hale geliyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 16. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir Selim'in önüne koyduğu deliller ile birlikte ondan istediklerini tek tek sıralarken onu arayan Cansız'ın kendisini izlediğini fark ediyor. Selim'e 48 saat süre verirken aynı süreyi Cansız ona veriyor ve onu bulmasını yoksa ölececeğini söylüyor. Veli, kendisi yüzünden ölen Adem'in intikamını Cansız ve Kadir'den almaya ant içiyor. Cansız'ın peşinde olan Kadir, Zarif'ten onu Cansız'a götürecek yeni bir isim öğreniyor. Bu arada Kerem'i hapisten kurtarmak için Cemre ile Kadir var güçleriyle çalışıyor. Ancak Kerem'in cezaevinde Selim ve Veli'nin ölüm tuzağından haberi yoktur. Peki, Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 17. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 16. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre Yakup ile birlikte kumpas kuran Demir'e tokat atarak herseyini bittiğini söyler. Cemre, hapse gireceğini söylediği Demir'in babası Selim'i de yanında götüreceğini söylemesiyle şoke olur. Cemre'den bunları düşünerek hareket etmesini ister.

VELİ ADEM'İ ÖLDÜRÜYOR

Selim, Veli'den Kerem'in hapiste ölmesini sağlayıp sağlayamacağını sorar. Vel bunun mümkün olabileceğini söyleyerek teklifi kabul eder. Bu arada Cansız Kadir'in operasyonla paraları ele geçirdiğini öğrenmiştir. Cansız Kadir ve Adem'den hesap sorarken kasetin nerde olduğunu öğrenmek ister. Veli ve Adem bilmediklerini söyler. Ancak Cansız bilgisayardaki görüntüleri izlettirir. Görüntülerde kaseti Adem'in aldığı açık bir şekilde görülmektedir. Cansız tekrar kasetin nerde olduğunu sorar. Veli'ye bir tabanca uzatır. Veli silahı Adem'in kafasına doğru uzatır. Adem yalvaran bakışlarla Veli'ye bakar. Cansız Veli'ye seslenir ardından Veli silahı ateşler. Ardından Cansız Veli'ye “kaset nerde artık sen bul” diyerek gider.

SELİM'E DARBE ÜSTÜNE DARBE

Kadir Selim ile buluştuğunda yaptığı kara para trfiği ile ilgili olarak onu sorgular. Selim Kadir'in Zeynep aracılığıyla ulaştığı bilgilerin bulunduğu dosyayı önüne uzatır. Selim dosya'yı inceledikten sonra “beni bunlarla mı korkutacaksın?” Deyince Kadir devamının olduğunu söyler. Yanlarına gelen karısı da Selim'in önüne bir dosya atar. Öldürülen doktor ile ilgili delillerle iyice köşeye sıkışan Selim'e son ve en büyük darbe Cemre'den gelir. Cemre annesinin nasıl öldüğünü sorunca Selim'in kaçacak hiçbir yeri kalmamıştır.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

CANSIZ KADİR'E 48 SAAT MÜHLET VERİYOR

Selim, ortaya konan delillerin ve suçlamaların mahkeme önünde hiçbir geçerliliği olmayacağını savunur. Ancak Cemre'nin onun yaptıklarını kanıtlayacak sözleriyle adeta şok olur. Kadir Selim'den tek tek istediklerini sıralar. Bu sırada Kadir'in telefonu çalar. Telefondaki ses “beni arıyor muşsun?” der. Kadir onu arayanın cansız olduğunu anlar. Cansız ona 48 saat mühlet verir ve ondan kendisini bulmasını ister. Ardından eğer bulamazsa onu öldüreceğini söyler.

VELİ'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Cansız'ın kendisini izlediğini anlayan Kadir, Selim'in yakasına yapışarak onun da 48 saati olduğunu söyler. Veli, Adem'in cesedinin başında hem Cansız'a hem de Kadir'e tatmadıkları acıları yaşatacağım diyerek intikam yemini eder.