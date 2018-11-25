Çarpışma 2. yeni bölüm fragmanı: Kadir ile Zeynep karşı karşıya (Çarpışma 2. bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 2. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Aksiyon dolu bir bölüm sonrasında merakla beklenen yeni fragmanda; Kadir yaşadıklarını atlatamıyor. Zeynep parayı Veli'ye getiriyor ama hiç ummadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor. Kadir'in yolu bir kez daha Zeynep ile kesişiyor ve onu tanıyor. Çarpışma 2. yeni bölüm fragmanı...

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Çarpışma 2. yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Kadir, canlı bomba saldırısında kızını ve karısını kaybetti. Zeynep ise kocasının kumar borcu yüzünden hiç olmadık işlere bulaştı. Cemre ve Kerem’de hayatının en sallantılı günlerini yaşıyor. Ve bu dört kişinin hayatı bir çarpışma ile kesişiyor. İşte ilk bölümde yaşananlar.

ÇARPIŞMA İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

“İnsan sadece bir şeyi merak eder, ‘son’u… sonu bilmek ister; ne zaman ölecegini, ne kadar yaşayacağını…” Bir kaza ve yaralı dört insan. Dizi bu sahne ile başladıktan sonra bir otoparkta polis çatışmaya girer. Baş komiser Kadir çatışma bitikten sonra olay yerini diğer polislere bırakır ve gider.

GALİP’İN KUMAR BORCU

Zeynep sabah kızına kahvaltı yaptırmaktadır. Eşi Galip’i uyandırmak için yatak odasına girer ve ona sesleenir. Kocasını uyandıramaz ama o sırada onun cep telefonuna gelen mesajları fark eder. Kızını okula gönderdikten sonra dışarıda evlerini gözleyen birilerini fark eder. Bu sırada Galip uyanmıştır. Kızını sorar. Zeynep okula gittiğini söyler ve o anda Galip’e bir telefon gelir. Arayan Veli’dir. Ona buluşacakları yeri söyler. Galip dışarıya çıktığında bazı kişiler onu çevirir. Galip’in kumar borcu vardır. Borcunu iki gün içinde ödemesini söylerler. Bu sırada Ayli de olanları pencereden izlemektedir.

KEREM CEZAEVİNDEN ÇIKIYOR

Cemre sabah işe gelir. Babası Selim akşam bir yemeğe katılmasını ister. Cemre akşam bir planı olduğunu söylese de babası ne planı varsa iptal etmesini ve yemeğe katılmasını ister. Bu sırada Kerem cezaevinden çıkmıştır. Kız arkadaşı Meral onu çıkışta karşılar. Aynı anda bir arkadaşı daha gelir. İkisini de alıp evlerine doğru yola çıkarlar.

VELİ’DEN GALİP’E BÜYÜK TEHDİT

Galip Veli ile buluşur. Galip yaptıkları son işte teslimatla ilgili bir sorun olup olmadığını sorar. Veli işini iyi yaptığını ve bir teslimat daha yapılacağını söyler. Bu kez miktar çok büyüktür. Galip yapamayacağını söyler. Veli alacağı komisyonun daha büyük olacağını söyler. Galip alacağı komisyonun ne kadar olduğunu sorar. Veli’nin vereceği rakamı beğenmez. Kendi istediği fiyatı söyler. Veli, başka bir insanla yaptığı işte komisyonunu artırmak istediği için ona yaptıklarını anlatır.

KEREM VE KADİR BULUŞUYOR

Kadir operasyonun ardından amigoluğunu da yaptığı takımın maçına gider. Formasını giydikten sonra maça girmek üzereyken Kerem’i görür. Onun yanına doğru gider. Bu sırada Kerem onu görürü. Kerem’in 5 yıl hapis yatmasına neden olan olayı hatırlar. Kadir Kerem’in arkadaşını kontrol eder. Üstünü başını arar ve Kerem’e ona dikkat etmesini söyler. Hep birlikte tribüne girerler. Kerem davulun başına Kadir ise amigoluk yaptığı platforma çıkar. Gösteri başlamıştır.

CEMRE’YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Akşam Cemre babası ile buluşmak için toplantının yapılacağı yeregelir. Etrafta kimseler yoktur. Babasını aramak üzereyken bir sürprizle karşılaşır. İnsanlar onun doğum gününü kutlamak için gelmiştir. Kadir akşam eve geldiğinde kızı ev ödevi için mektup yazması gerektiğini söyler. Kadir yazamayacağını söylese de ısrarlara dayanamaz. Ancak mektubu yazmak için onun da bir isteği vardır. Anesi ile birlikte tribüne gelip maç izleyeceklerdir.

KEREM’E SOYGUN TEKLİFİ

Kerem arkadaşının evine gelir. Arkadaşının evini çok beğenir. Ona bunu nasıl yaptığını sorar. Arkadaşının yaptığı işlerin ne olduğunu bilmektedir. Onu uyarır. Ancak arkadaşı uyarılarını çok da dikkate almaz. Kerem’e bir iş teklif eder. Bir soygun yapacaklardır ve ona da ihtiyacı olduğunu söyler. Kerem kararlıdır. Teklifini reddeder.

GALİP ZEYNEP’İ KIZI İLE TEHDİT EDİYOR

Galip eve geç saatte gelir. Zeynep uyumaktadır. Ona yanaşmaya çalışır ama Zeynep onu uyarır ona dokunmamsını söyler. Galip şaşırmıştır. Zeynep’e neler olduğunu sorar. Zeynep de herşeyi bildiğini anlatır. Boşanacaklarını söyler ama galip’in boşanmaya niyeti yoktur. Boşanma davası açarsa kızı Aylin’i ona vermemekle tehdit eder.

KADİR, HAYDAR MÜDÜRÜ DELİYE DÖNDÜRÜYOR

Haydar Müdür sabah Kadir’i odasında sorguya çeker. Yaptıkları operasyonda bütün adamları öldürdükleri için çok öfkelidir. Kadir’in derdi başkadır. Onu çok fazla dinlemez. Kadir’in pervasız halleri Haydar’ı delirtir ve onu odadan kovar. Veli, Galip’i arar ve teslimat için uçağın indiğini haber verir. Galip evden çıkmadan önce Zeynep’e bundan sonra hiçbişeyin eskisi gibi olmayacağını söyler. Havaalanında teslimat yapılır. Bu sırada Galip’in aklına kumar borcu gelir.

VELİ PARASININ PEŞİNDE

Kadir kızı ve karısını maça getirir. Galip ve Veli buluşurlar. Galip Veli’ye çantayı dışarı çıkaramadığını anlatır. Veli nedenini sorar. Galip güvenlik önlemlerinin sürekli değiştiğini son anda yakalanmaktan kurtulduğunu söyler. Veli çantayı ne zaman çıkaracağını sorar. O da en kısa zamanda çıkaracağını ona güvenmesini söyler. Veli kimseye güvenmediğini en kısa getirmesini ister.

MAÇ ÇIKIŞI CANLI BOMBA SALDIRISI

Maç çıkışında kızı kzrnı acıktığı için yemek almaya giden Kadir şüphelendiği kişinin silah çıkardığını görürü ve ateş eder. Ortalık karışmıştır. Ancak beklenmedik bir şey olur. İkinci bir canlı bomba vardır. Kadir ona yapma desede canlı bomba bombayı patlatır. Patlamanın şiddeti çok fazladır. Heryer mahşer yerine dönmüştür. Kadir gözünü açtığında etrafında olup biteni anlamaya çalışır. Her yerde kan ve yaralı insanlar vardır.