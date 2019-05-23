Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Cansız’ın hainlikleri bitmiyor! (Çarpışma 23. son bölüm izle)

Çarpışma 23. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cansız'ın planı işe yaramış Kadir ve Veli karşı karşıya gelmiştir. Birbirlerine silah doğrultan ikiliden Veli sonunda silahını indiriyor ve Kadir'den onu vurmasını istiyor. Kadir büyük bir ikilemin içinde tetiği çekip çekmeme konusunda tereddüt yaşıyor. Veli, Kadir'in tereddüt ettiğini görünce onu kışkırtmaya çalışıyor. Zeynep için zaman daralırken Kadir Zeynep'e ulaşmak için bir yol buluyor. Cansız ile birlikte Zeynep'in yanına gelen Kadir ondan bombayı durdurmasını istiyor. Ancak bomba öyle bir hazırlanmıştır ki en ufak bir hata her şeyin bitmesi anlamına geliyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 23. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep ve Kadir, Cansız’ın ölüm tuzağına düşüyor. Kurtulmaları tamamen bir mucizeye bağlı olan Zeynep ve Kadir’e bu anlarda kimin yardım edeceği merak uyandırıyor. Veli, kaçış planları yapan Cansız’a pusu kuruyor ve fırsatını bulduğu anda kurşun yağdırıyor. Cemre, Demir ile yüzleşmek için cezaevine gidiyor. Bu anlarda Kerem en büyük destekçisi oluyor. Veli, yaşadıkları son olayların da etkisiyle İstanbul’dan ayrılmaya karar veriyor ancak mendil satan bir çocuğun ona hiç beklemediği birinden ilettiği mesajla çılgına dönüyor. Peki, Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 24. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 23. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, annesinin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka girer. Bu arada Zeynep’i kaçıran Cansız, kurtuluşu için ona 24 saat verir, ardından Kadir’i arar Zeynep'i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Cansız, Kadir'in ardından Veli'yi de arayarak 24 saat içinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep'in öleceğini söyler. Kerem, Kadir'e giderek Cemre’ye ulaşamadığını, Demir'in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler. Kadir, Demir'in izini bulmak için Veli'den yardım ister. Cansız'a da Cemre'nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi gelir. Selim'e Cemre'yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre'yi bulup, getirmeleri söyler. Belma, Cemre'nin Cansız'ın adamlarınca götürülmesine tanıklık eder, onları takip eder ve Cemre'nin getirildiği yeri Kadir'e bildirir.

Kadir, Veli ve Kerem, Cansız'ın Zeynep'i ve Cemre'yi alıkoyduğu mekânına gelir. Aralarında büyük bir çatışma çıkar. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vurulur ve ağır yaralanır. Bu arada Zeynep de bir sandalyeye bağlanmış ve etrafına bombalar yerleştirilmiştir. Cansız'ın verdiği süre hızla akıp giderken Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir ise Cansız’ın kurguladığı oyunla karşı karşıya gelir. Cansız, Kadir'i vurması karşılığında Zeynep'in yerini açıklayacağını söyler. Sonunda istediği olan Cansız, Kadir ve Veli’nin namlularını birbirine çevirmesini sağlar. Silahını indiren Veli, Kadir'den kendisini vurmasını ister. Kadir zor bir kararla karşı karşıyadır.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

Kadir, Cansız’ın onu Zeynep’e ulaştırması için bir çıkış yolu bulur. Cansız’ı kelepçeleyerek onu Zeynep’e götürmesini ister. Zeynep’in rehin tutulduğu yere gelirler. Kadir, Cansız’ı sürükleyerek Zeynep’in yanında diz çöktürür. Ellerindeki kelepçeyi çözer. Zeynep’i bir an önce kurtarmak isteyen Kadir harekete geçer ancak Zeynep, hareket ederse bombanın patlayacağını söyler ve Kadir’in dokunmamasını ister. Kadir çok öfkelenir. Belinden silahını çıkarır ve Cansız’a doğrultur. Cansız’a bombayı durdurmasını söyler. Cansız gülümser ve bombayı durdurmanın bir tek yolunun olduğunu söyler.

CANSIZ BOMBAYI NASIL DURDURACAKLARINI ANLATIYOR

Cansız bombadan kurtulmalarının tek yolunun onların elinde olduğunu söyleyerek, “Zeynep’in elinde bir buton var birini de sen alırsan aynı anda basarsanız saat durur. Yok birinizden biri parmağını çekerse bomba patlar” der. Kadir ve Zeynep ise duyduklarıyla dehşete düşer.