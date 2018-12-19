Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı: ‘Ben tarafımı seçtim! Sıra sen de’ (Çarpışma 5. bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 5. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda; Kadir ile Zeynep geçmiş defterleri açıyor. Veli, Zeynep'e 'sen bana Galip'i ver ben sana kızıma' diyor. Cemre, Kerem'i içeriden çıkarıyor ve karşılığında ondan videoyu istiyor. Demir'in amacı da Kerem'den önce videoya ulaşmak. Zeynep fragmanın sonunda Galip ile yüzleşiyor ve tarafını seçmesini istiyor. İşte Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanları...

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ÇARPIŞMA 5. BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre bir kez daha Kerem’i hapishanede ziyaret eder. Kerem’e onu bıçakladığı gece neden geri döndüğünü sorar. Kerem ona neyin peşinde olduğunu sorar. Cemre sorusunu yineler: “neden geri döndün”. Kerem yaşadıklarını tekrar düşünür. Cemre kurtulamayacaksın deyince Cemre’ye beni buradan sen çıkaracaksın” der. Cemre bunun nasıl olacağını sorunca Kerem o gece villada yalnız olmadığını açıklar.

KADİR ZEYNEP’E VELİ’NİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Bu arada Kadir ile Veli’nin geçmişte nasıl tanıştıkları ortaya çıkmıştır. Veli de bir polistir ve Haydar Müdür Kadir’i onun yanına ortak olarak vermiştir. Kadir eve gelir ve Zeynep’e Veli’nin kim olduğunu açıklar. Zeynep’e aralarındaki bağı çözerse üzerine onun üzerinden geleceğini anlatır. Zeynep’e Veli ile ilgili geçmişte bir hesapları olduğunu ve bu hesabı kapatmadıkları için faturayı ona kestiğini söyler.

BELMA ZOR DURUMDA

Belma, Yakup’un yaptığı şantajdan sonra ne yapacağını şaşırmıştır. Yakup’un istediği paranın miktarı çok büyüktür ama ondan önce endişelenmesi gereken başka konu vardır. Demir ile olan ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Bu arada Yakup Meral’e Belma’dan istediği fidyenin miktarını açıklar.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜM İZLE

Cemre, Zeynep’e Kadir’e neden bu kadar güvendiğini sorar. Zeynep ona Kadir ile olan geçmişini anlatır ve ondan ayağındaki kelepçeden kurtarmasını ister. Cemre onu kurtaracağına söz verir. Veli, Selim ile buluşur. Kaybolan paranın hikayesini anlatır. Çarpışma sırasında arabadan çıkanların kimliklerini açıklar. Selim bunlardan birinin kendi kızı olduğunu öğrenir.

CEMRE, DEMİR’E KEREM’İ GÖRMEYE GİTTİĞİNİ ANLATIYOR

Demir ile buluşan Belma ona Yakup’un şantajını anlatır. Geceyi kaydettiklerini söyleyerek istediği paranın miktarını söyler. Demir öfkeden deliye döner. Akşam yemeğinde Cemre ile buluşur. Cemre hapishaneye Kerem’i görmeye gittiğini söyler. Demir şoke olur. Bunu neden yaptığını sorunca ona Kerem’in anlattıklarından bahseder. Kerem’in Belma’nın o gece villada yalnız olmadığını söylediğini anlatır. Demir’in endişesi daha da artar.