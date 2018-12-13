Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Cemre, Kerem’i kurtaracak mı? (Çarpışma 4. son bölüm izle)

Çarpışma 4. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. bölümde; Veli, Kadir'i canevinden vuruyor. Veli'nin annesi ile ilgili sözleri Kadir'i çileden çıkarırken, Haydar Müdür, Veli'nin Kadir'i cezalandırmak için Zeynep'in kızına zarar vermesinden endişeleniyor. Cemre, Kerim'in anlattıklarından sonra onu hapisten kurtaracağını söylüyor. Yakup'un soygun gecesi Belma ile Demir'in birlikte olduğu görüntüler karşılığında para istemesi Belma'nın büyük bir korku yaşamasına sebep oluyor. Peki Çarpışma 4. son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Çarpışma 4. son bölümü ile Show TV'de bu akşam yayınlandı. Çarpışma son bölümde; Kerem bir yandan tekrar hapishaneye düşmenin sıkıntısını yaşarken bir yandan da ayakta kalmak için mücedele veriyor. Cemre’ye söylediği sözler onu öfkelendirse de yine de yüreğine seslendiğinin farkındadır. Belma ve Demir için kabus dolu zamanlar başlamıştır. Belma, Yakup’un şantajı karşısında ne yapacağını şaşırır durumu Demir’e anlatır. Zeynep’in Kadir’e “beni sakın yalnız bırakma” sözleri duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, Kadir’in Veli konusunda uyarıları dikkat çekiyor. Peki Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çarpışma 4. bölüm özeti…

ÇARPIŞMA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre bir kez daha Kerem’i hapishanede ziyeret edr. Kerem’e onu bıçakladığı gece neden geri döndüğünü sorar. Kerem ona neyin peşinde olduğunu sorar. Cemre sorusunu yineler: “neden geri döndün”. Kerem yaşadıklarını tekrar düşünür. Cemre kurtulamayacaksın deyince Cemre’ye beni burdan sen çıkaracaksın” der. Cemre bunun nasıl olacağını sorunca Kerem o gece villada yalnız olmadığını açıklar.

KADİR ZEYNEP’E VELİ’NİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Bu arada Kadir ile Veli’nin geçmişte nasıl tanışıkları ortaya çıkmıştır. Vel de bir polistir ve Haydar Müdür Kadir’i onun yanına ortak olarak vermiştir. Kadir eve gelir ve Zeynep’e Veli’nin kim olduğunu açıklar. Zeynep’e aralarındaki bağı çözerse üzerine onun üzerinden geleceğini anlatır. Zeynep’e Veli ile ilgili geçmişte bir hesapları olduğunu ve bu hesabı kapatmadıkları için faturayı ona kestiğini söyler.

BELMA ZOR DURUMDA

Belma, Yakup’un yaptığı şantajdan sonra ne yapacağını şaşırmıştır. Yakup’un istediği paranın miktarı çok büyüktür ama ondan önce endişelenmesi gereken başka konu vardır. Demir ile olan ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Bu arada Yakup Meral’e Belma’dan istediği fidyenin miktarını açıklar.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜM İZLE

Cemre, Zeynep’e Kadir’e neden bu kadar güvendiğini sorar. Zeynep ona Kadir ile olan geçmişini anlatır ve ondan ayağındaki kelepçeden kurtarmasını ister. Cemre onu kurtaracağına söz verir. Veli, Slim ile buluşur. Kaybolan paranın hikayesini anlatır. Çarpışma sırasında arabadan çıkanların kimliklerini açıklar. Selim bunlardan birinin kendi kızı olduğunu öğrenir.

CEMRE, DEMİR’E KEREM’İ GÖRMEYE GİTTİĞİNİ ANLATIYOR

Demir ile buluşan Belma ona Yakup’un şantajını anlatır. Geceyi kaydettiklerini söyleyerek istediği paranın miktarını söyler. Demir öfkeden deliye döner. Akşam yemeğinde Cemre ile buluşur. Cemre hapishaneyeye Kerem’i görmeye gittiğini söyler. Demir şoke olur. Bunu neden yaptığını sorunca ona Kerem’in anlattıklarından bahseder. Kerem’in Belma’nın o gece villada yalnız olmadığını söylediğini anlatır. Demir’in endişesi daha da artar.