Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı: Zeynep kızını buluyor! (Çarpışma 5. bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; Veli Zeynep'i kaçırıyor. Veli'yi karşısında gören Zeynep'in ilk sorusu kızı oluyor. Veli Zeynep'in değiştiğini söylüyor. Kadir olanları duyunca kendini kaybediyor ve Veli'yi tehdit ediyor. Fragman da Veli'yi alt etmiş gibi görünen Zeynep kızına kavuşuyor. İşte Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı...

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Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı bugün Show TV’de ekrana geldi. Cemre, Zeynep’e Kadir’e neden bu kadar güvendiğini sorar. Zeynep ona Kadir ile olan geçmişini anlatır ve ondan ayağındaki kelepçeden kurtarmasını ister. Cemre onu kurtaracağına söz verir. Ayrıca Demir ile buluşan Belma ona Yakup’un şantajını anlatır. Geceyi kaydettiklerini söyleyerek istediği paranın miktarını söyler. Demir öfkeden deliye döner. İşte Çarpışma son bölümde yaşananlar…

ÇARPIŞMA İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre bir kez daha Kerem’i hapishanede ziyeret eder. Kerem’e onu bıçakladığı gece neden geri döndüğünü sorar. Kerem ona neyin peşinde olduğunu sorar. Cemre sorusunu yineler: “neden geri döndün”. Kerem yaşadıklarını tekrar düşünür. Cemre kurtulamayacaksın deyince Cemre’ye beni burdan sen çıkaracaksın” der. Cemre bunun nasıl olacağını sorunca Kerem o gece villada yalnız olmadığını açıklar.

KADİR ZEYNEP’E VELİ’NİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Bu arada Kadir ile Veli’nin geçmişte nasıl tanışıkları ortaya çıkmıştır. Veli de bir polistir ve Haydar Müdür Kadir’i onun yanına ortak olarak vermiştir. Kadir eve gelir ve Zeynep’e Veli’nin kim olduğunu açıklar. Zeynep’e aralarındaki bağı çözerse üzerine onun üzerinden geleceğini anlatır. Zeynep’e Veli ile ilgili geçmişte bir hesapları olduğunu ve bu hesabı kapatmadıkları için faturayı ona kestiğini söyler.

BELMA ZOR DURUMDA

Belma, Yakup’un yaptığı şantajdan sonra ne yapacağını şaşırmıştır. Yakup’un istediği paranın miktarı çok büyüktür ama ondan önce endişelenmesi gereken başka konu vardır. Demir ile olan ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Bu arada Yakup Meral’e Belma’dan istediği fidyenin miktarını açıklar.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜM İZLE

Cemre, Zeynep’e Kadir’e neden bu kadar güvendiğini sorar. Zeynep ona Kadir ile olan geçmişini anlatır ve ondan ayağındaki kelepçeden kurtarmasını ister. Cemre onu kurtaracağına söz verir. Veli, Slim ile buluşur. Kaybolan paranın hikayesini anlatır. Çarpışma sırasında arabadan çıkanların kimliklerini açıklar. Selim bunlardan birinin kendi kızı olduğunu öğrenir.

CEMRE, DEMİR’E KEREM’İ GÖRMEYE GİTTİĞİNİ ANLATIYOR

Demir ile buluşan Belma ona Yakup’un şantajını anlatır. Geceyi kaydettiklerini söyleyerek istediği paranın miktarını söyler. Demir öfkeden deliye döner. Akşam yemeğinde Cemre ile buluşur. Cemre hapishaneyeye Kerem’i görmeye gittiğini söyler. Demir şoke olur. Bunu neden yaptığını sorunca ona Kerem’in anlattıklarından bahseder. Kerem’in Belma’nın o gece villada yalnız olmadığını söylediğini anlatır. Demir’in endişesi daha da artar.