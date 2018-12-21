Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep’ten Kadir’e büyük itiraf! (Çarpışma 5. son bölüm izle)

Çarpışma 5. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep kızına kavuşmak için Veli ile bir oyun daha oynuyor. Veli'nin Aylin'i vermek için şartı Galip'i almak. Zeynep kızı için kusursuz bir plan yapıyor. Cemre'yi bile şaşırtan bir plan bu. Zeynep ile Kadir geçmiş pişmanlıklarından konuşuyor. Yıllar sonra birbirlerine hiç olmadığı kadar dürüst davranıyrolar. Ayrıca Cemre videoa ulaşmak için Kerem ile anlaşma yapıyor. Demir de karşı atağa çıkıyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Çarpışma Show TV'de bu akşam 5. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir, Zeynep’in başına gelenleri öğrenince kendini kaybediyor. Zeynep kızının acısı ile bambaşka bir kadına dönüşüyor. Veli de bu değişim farkında. Zeynep gözünü karartıp Veli’yi etkisiz hale getirebilecek noktaya geliyor. Ama kızı için onunla bir kez daha anlaşmak zorunda. Veli’nin getiremediği Galip’i Zeynep getiriyor. Ve kızı Aylin’i günler sonra kucaklıyor. Anne kızın hasret gdierdiği o anlarda gözyaşları sel oluyor. Peki Çarpışma 6. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 6. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. SON BÖLÜM ÖZETİ…

ZEYNEP’İN GÖZÜ ARTIK ÇOK KARA

Veli, Zeynep’i köşeye sıkıştırmak için yeni bir fırsat buluyor. Eski bir evde Zeynep’in ellerini bağlıyor. Zeynep uyanır uyanmaz Aylin’i soruyor. Zeynep’in ‘kızım nerede’ sorusuna Veli’nin yanıtı; ‘Evde kızını aldığım kadınla, şimdi karşımda duran kadın arasında bayağı fark var” diyor. Zeynep de ‘ben orayı çoktan geçtim’ diyerak karşılık veriyor. Veli hala aynı adam olduğunu söyleyerek Zeynep’in restine restle yanıt veriyor. Veli, Zeynep’te ki değişiklik konusunda haklı çıkıyor. Zeynep’in artık gözü çok kara. Veli’yi gafil avlıyor. Ona saldırıp, etkisiz hale getirmeyi başarıyor.

ZEYNEP KIZINA KAVUŞUYOR

Ve Zeynep günler sonra kızı Aylin’e kavuşuyor. Gözyaşları bu anda sel oluyor. Anne kız birbirlerine sarılarak hasret gideriyorlar. Aylin annesine iyi olduğunu sadece bazen korktuğunu söylüyor.



KADİR ÇILDIRIYOR

Zeynep’in başının belada olduğunu öğrenen Kadir, öfkeden çılgına dönüp, ortalığı birbirine katıyor. Emniyette camı çerçeveyi inidiriyor. Kadir, Veli’ye; Aylin’e ya da Zeynep’e bir zarar gelirse derisini yüzeceğini söylüyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

ZEYNEP’TEN KADİR’E İTİRAF

Zeynep ile Kadir başbaşa dertleşiytorlar. Zeynep geçmişte yaptığı hataları itiraf ediyor. Daha doğrusu yaptıklarının hata olduğunu anlatıyor. Kadir “insan unutacağını bilmese zaten gitmez’ diyor. Zeynep unutamadığını itiraf ediyor. Kadir'in de Zeynep'e şimdiye dek söyleyemediklerini söylüyor.

VELİ’DEN ZEYNEP’E YENİ TEKLİF

Veli kızını Zeynep’e vermek için bir anlaşma sunuyor. Kadir’e asla bundan söz etmemesini söylüyor. Bu anlaşmaya göre Zeynep, Veli’ye Galip’i vermeli. ‘Sen bana Galip’i ver, ben de sana kızını’ diyor. Zeynep, Galip’i vermeyi kabul ediyor ama Veli’nin onu öldürmemesini istiyor. Zeynep, Veli’nin teklifine karşılık bir plan yapıyor. Hatta Cemre ile konuşarak Galip’i getirmenin bir yolu olduğunu söylüyor. Veli de uzaktan izlediği Zeynep’in oyun kuruculuğa hayranlıkla bakıyor. Zeynep işe koyuluyor. Veli onu arayarak bu işin ikinci bir hatayı kabul etmeyeceğini söylüyor. ‘Kızını almaya çok az kaldı’ diyerak de Zeynep’i motive ediyor.

CEMRE VİDEONUN PEŞİNDE

Cemre videoya ulaşabilmek için Kerem ile el sıkışıyor. Hatta içinde eskiden hiç şüphe olmadığını şlimdi ise şüphe ile dolu olduğunu aöylüyor. Kerem böylece cezaevinden çıkıyor. Bu sırada Demir de Belma'ya videoya Kerem'den önce ulaşacağını söylüyor. Ayrıca Yakup'un Cemre'nin başına silah dayıyor.

Zeynep, Galip ile yüz yüze geliyor. Ona “ben tarafımı seçtim sıra sen de” diyor.