Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı: ‘Ne olacaksa bugün olacak!’ (Çarpışma 6. bölüm fragmanı izle)

Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı ile bugün seyirci karşısına çıktı. Çarpışma yeni fragmanda; Kadir, Galip ve Zeynep bir araya geliyor. Zeynep artık Galip'in hiçbir şeyi olmadığını söylüyor ve ona bir tokat atıyor. Garip, bir kez bile Kadir'e baktığı gibi bakmadığı için sitem ediyor. Zeynep haykırarak 'doğru gözümdeki boşluk Kadir'in boşluğuydu' diyor. Ayrıca fragmanda silah patlıyor ve Kadir'in 'Ne olacaksa bugün olacak artık!' sözleri duyuluyor. İşte Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı...