Çarpışma 6. yeni bölümden önizleme/fragman yayınlandı! Veli fenalaşıyor!

Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı Show TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Veli can çekişirken Aylin onun hasta olduğunu fark ediyor. Veli'nin ilacını içiriyor. Veli, Aylin'in onu sakinleştirmesiyle kendine gelmeye çalışıyor. Aylin iyileşeceğini ve beraber annesine gideceklerini söylüyor. İşte Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanları...

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ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. SON BÖLÜM ÖZETİ…

ZEYNEP’İN GÖZÜ ARTIK ÇOK KARA

Veli, Zeynep’i köşeye sıkıştırmak için yeni bir fırsat buluyor. Eski bir evde Zeynep’in ellerini bağlıyor. Zeynep uyanır uyanmaz Aylin’i soruyor. Zeynep’in ‘kızım nerede’ sorusuna Veli’nin yanıtı; ‘Evde kızını aldığım kadınla, şimdi karşımda duran kadın arasında bayağı fark var” diyor. Zeynep de ‘ben orayı çoktan geçtim’ diyerak karşılık veriyor. Veli hala aynı adam olduğunu söyleyerek Zeynep’in restine restle yanıt veriyor. Veli, Zeynep’te ki değişiklik konusunda haklı çıkıyor. Zeynep’in artık gözü çok kara. Veli’yi gafil avlıyor. Ona saldırıp, etkisiz hale getirmeyi başarıyor.

ZEYNEP KIZINA KAVUŞUYOR

Ve Zeynep günler sonra kızı Aylin’e kavuşuyor. Gözyaşları bu anda sel oluyor. Anne kız birbirlerine sarılarak hasret gideriyorlar. Aylin annesine iyi olduğunu sadece bazen korktuğunu söylüyor.

KADİR ÇILDIRIYOR

Zeynep’in başının belada olduğunu öğrenen Kadir, öfkeden çılgına dönüp, ortalığı birbirine katıyor. Emniyette camı çerçeveyi inidiriyor. Kadir, Veli’ye; Aylin’e ya da Zeynep’e bir zarar gelirse derisini yüzeceğini söylüyor.

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ZEYNEP’TEN KADİR’E İTİRAF

Zeynep ile Kadir başbaşa dertleşiytorlar. Zeynep geçmişte yaptığı hataları itiraf ediyor. Daha doğrusu yaptıklarının hata olduğunu anlatıyor. Kadir “insan unutacağını bilmese zaten gitmez’ diyor. Zeynep unutamadığını itiraf ediyor. Kadir'in de Zeynep'e şimdiye dek söyleyemediklerini söylüyor.

VELİ’DEN ZEYNEP’E YENİ TEKLİF

Veli kızını Zeynep’e vermek için bir anlaşma sunuyor. Kadir’e asla bundan söz etmemesini söylüyor. Bu anlaşmaya göre Zeynep, Veli’ye Galip’i vermeli. ‘Sen bana Galip’i ver, ben de sana kızını’ diyor. Zeynep, Galip’i vermeyi kabul ediyor ama Veli’nin onu öldürmemesini istiyor. Zeynep, Veli’nin teklifine karşılık bir plan yapıyor. Hatta Cemre ile konuşarak Galip’i getirmenin bir yolu olduğunu söylüyor. Veli de uzaktan izlediği Zeynep’in oyun kuruculuğa hayranlıkla bakıyor. Zeynep işe koyuluyor. Veli onu arayarak bu işin ikinci bir hatayı kabul etmeyeceğini söylüyor. ‘Kızını almaya çok az kaldı’ diyerak de Zeynep’i motive ediyor.

CEMRE VİDEONUN PEŞİNDE

Cemre videoya ulaşabilmek için Kerem ile el sıkışıyor. Hatta içinde eskiden hiç şüphe olmadığını şlimdi ise şüphe ile dolu olduğunu aöylüyor. Kerem böylece cezaevinden çıkıyor. Bu sırada Demir de Belma'ya videoya Kerem'den önce ulaşacağını söylüyor. Ayrıca Yakup'un Cemre'nin başına silah dayıyor.

Zeynep, Galip ile yüz yüze geliyor. Ona “ben tarafımı seçtim sıra sen de” diyor.