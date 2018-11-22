Çarpışma dizisi nerede çekiliyor? Çarpışma dizisi hangi şehir, hangi ilçede çekiliyor?

Çarpışma dizisi nerede çekiliyor? Çarpışma dizisi hangi şehir, hangi ilçede çekiliyor?

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi Çarpışma ekranlara gelmeye başlıyor. Çarpışma dizisinde farklı mekanları gören izleyiciler dizinin nerede çekildiğini araştırıyor. Çarpışma dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

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Çarpışma dizisi ekranlara gelmeye başlarken, Çarpışma dizisinin izleyicileri dizinin nerede çekildiğini araştırıyor. Çarpışma dizisi nerede çekiliyor? Çarpışma dizisinin büyük çoğunluğu İstanbul’da geçiyor. Çarpışma dizisinde Mavi beyazlı takım Sarıyerspor‘un adının çokça geçtiği dizi için Sarıyer en önemli mekanlar arasında yer alıyor.

Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın yazıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Mahir rolünde yer alacağı dizide Mahir'in eşi Aslı'yı canlandıran isim Sevtap Özaltun olacak. Cemre'nin nişanlısı Demir rolünü Hakan Kurtaş, Kerem'in yakın arkadaşı Yakup rolünü Efecan Şenolsun, Zeynep'in eşi Galip rolünü ise İsmail Demirci, Kerem'in sevgilisi Meral rolünü de Merve Çağıran canlandıracak.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN ÇEKİM ALANI SARIYER

Sarıyer İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan ilçedir. Güneyde Beşiktaş, güneybatıda Şişli ve batıda Eyüpsultan ilçeleri ile doğuda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Sarıyer İlçesi toplam 35 mahalleden oluşmaktadır. Bahçeköy Belediyesi’nin 2009 yılında feshedilerek Sarıyer ilçesinin bir mahallesi olması, 2012 yılında da Şişli sınırları içinde yer alan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin bu ilçeye dahil edilmesiyle son halini alan ilçe İstanbul’un en kuzeydeki ilçelerinden biridir.