Kadir’in annesi ortaya çıkıyor! Çarpışma 8.bölüm 2. fragman yayınlandı!

Çarpışma 8. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Çarpışma yeni fragmanda; Veli, Kadir'in sabrını zorluyor. Asiye Karaca karakteri diziye dahil oluyor. Veli, Kadir'i arayıp onun elinden annesini aldığını söylüyor. Zeynep, Kadir'i annesi ile ilgili teselli ediyor. Fragman Veli'nin "Önce benim sınavımdan geçin. Geçebilirseniz bir aile olursunuz." sözleri ile bitiyor. İşte Çarpışma 8. yeni bölüm fragmanları...

ÇARPIŞMA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 7. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir Zeynep’e Adliyeye gitmeleri gerektiğini, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkacağını söyler. Hapse girmekten korkan Zeynep’e kendi, ve müdürünün ifadesinin onun lehine olduğunu Veli’nin her şeyi zorla yaptırdığını ve adamının da bunu bu şekilde anlatacağını söyleyerek hapse girmeyeceğinin sözünü verir. Mahkeme sonucunda Zeynep ceza almaz.

ZEYNEP’İN KONUŞMASI VELİ’Yİ ETKİLİYOR

Yaşanan son olaydan sonra Veli telefonda karşısındakine bir süre ortalıktan kaybolacağını ve Aylin’i de beraber götüreceğini anlatır. Mahkeme çıkışında dışarıda bekleyen basın mensuplarına Zeynep açıklamalarda bulunur. Zeynep’in yaptığı açıklamaları Veli de seyretmektedir. Veli Zeynep’in söylediklerinden etkilenmiştir. Veli, Aylin’e gitmeleri gerektiğini söyler ancak onun gitmeye niyeti yoktur. Veli’ye gitmek istemediğini söyler.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

Selim Gür Haydar Müdürün yanına gelerek Kadir ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyler. Bu sırada orada bulunan Kadir’e dönen Haydar olayın aslını öğrenmeye çalışır. Kadir olanları kendince anlatır. Haydar Müdür Veli Cevher dosyasını ondan alır.

KEREM GERÇEĞİ ANLATIYOR

Kadir, eve gelir. Zeynep’e Veli dosyasının kendisinden alındığını söyler. Bir masa etrafında oturan Zeynep, Kerem ve Cemre’ye bundan sonra neler yapacaklarını anlatmaya başlar. Kadir Kerem ve Cemre’nin kendilerinden bir şeyler sakladığını söyleyerek gerçekleri açıklamalarını ister. Kerem olanları anlatır ancak soygunun olduğu gece Belma ile beraber olan kişinin kim olduğunu açıklamakta tereddüt eder. Cemre Kerem’e o kişinin Demir olup olmadığını sorar. Kerem açıklamak zorunda kalır.

AYLİN’İ KURTARMAK İÇİN SELİM KOZ OLACAK

Kadir öncelikli işlerinin Aylin’i kurtarmak olduğunu söyler. Herkese neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatır. Veli’ye ulaşmak için Selim’i koz olarak kullanacaklardır. Bu arada Demir Selim ve Veli ittifakına katılır.

VELİ ZEYNEP’E ZAAFI OLDUĞUNU İTİRAF EDİYOR

Zeynep babasının mezarı başındayken arkasında Veli’yi görür. Veli’nin üzerine yürü ve bıçağı omzuna saplar. Veli’ye ona verecek artık hiçbir şeyi olmadığını haykırır. Veli ise vereceği bir şey olduğunu bunun da Zeynep olduğunu ve Kadir ile birlikte onun da zaafı olduğunu söyler.