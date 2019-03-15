Çarpışma’nın ünlü oyuncusu Çukur’da oynayacak!

Çarpışma'nın ünlü oyuncusu Çukur'da misafir oyuncu olarak rol alacak. Gelecek haftalarda Çukur'da bir sürpriz yaşanacak. Saylak'ın 'Çarpışma'da canlandırdığı 'Veli Cevher' karakteriyle 'Çukur'a renk katacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Onur Saylak aynı karakterle Çukur’a misafir olacak. Medyatava’nı haberine göre ünlü oyuncu Onur Saylak, perşembe akşamları Show TV’de ekrana gelen ‘Çarpışma’ dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikteki başarısıyla da adından söz ettiren Saylak, ‘Çukur’da Vartolu karakteriyle (Erkan Kolçak Köstendil) karşılıklı sahnesiyle çok konuşulacak.

KAÇ BÖLÜM OYNAYACAK?

Ünlü oyuncunun şimdilik ‘Çukur’a bir bölüm konuk olacağı konuşuluyor. Amerikan dizi sektöründe çok sevilen ve tutan bir dizinin öne çıkan bir karakterinin başka bir dizide rol almasına ‘spin off’ deniliyor.