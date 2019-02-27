Çarşı Pazar filmi konusu ve oyuncuları… Çarşı Pazar nerede çekildi?

Çarşı Pazar adlı film özellikle televizyonda yayınlandığı günlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Çarşı Pazar filminin çekimlerinin büyük kısmı Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleşti. İşte konusu ve oyuncuları…

ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU

Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman’ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul’dan gelmiştir ve Kahraman’ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman’ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay’la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay’a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.

ÇARŞI PAZAR OYUNCULARI

Erdem Yener

Ayhan Taş

Elif Nur Kerkük

Ilker Aksum

Emin Olcay