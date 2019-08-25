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Casuslar filminin konusu ve oyuncuları
Casuslar filminin konusu ve oyuncuları
Başrolünde son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Kit Harington'ın yer aldığı Casuslar filminin yönetmenliğini Bharat Nalluri üstleniyor. İşte Casuslar filminin konusu ve oyuncuları...
Magazin 25 Ağustos 2019 - 21:05

Casuslar filminin oyuncu kadrosunda Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle, Lara Pulver, Elyes Gabel, Tuppence Middleton, Tim McInnerny ve Eleanor Matsuura yer alıyor.

CASUSLAR FİLMİNİN KONUSU

İngiliz istihbarat örgütü MI5 ajanları, CIA’in en çok arananlar listesindeki bir teröristi teslim etmek için buluşma noktasına doğru ilerlerken Londra trafiğinde sıkışıp kalırlar. Bu sırada motosikletlerle gelen silahlı kişiler, teröristi MI5’in elinden kurtararak kaçarlar. MI5'in terörle mücadele şefi Harry Pearce bu kaçıştan sorumlu tutulan kişidir ve olaydan kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştur.

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