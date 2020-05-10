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Çat Kapı Aşk filminin konusu ne? Çat Kapı Aşk kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?
Çat Kapı Aşk filminin konusu ne? Çat Kapı Aşk kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?
Bu akşam televizyon ekranlarında kendine yer bulan romantik komedi Çat Kapı Aşk filminin konusu merak ediliyor. 2019 yapımı Çat Kapı Aşk filminin konusu ne? Çat Kapı Aşk oyuncuları kim? İşte detaylar…
Magazin 10 Mayıs 2020 - 16:27

Geçtiğimiz yılın dikkat çeken filmlerinden olan ve yönetmenliğini Erhan Baytimur'un yaptığı Çat Kapı Aşk filmi ile ilgili internette arama yapılıyor. İşte Çat Kapı Aşk filminin konusu…

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.

ÇAT KAPI AŞK OYUNCU KADROSU

Müge Boz – Su

Jess Molho – Aras

Nergis Kumbasar – Ayten

Elmaddin Jafarov – Neriman

Ibrahim Selim – Psikolog

Ipek Bagriacik – Hande

Duygu Çetinkaya – Berna

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