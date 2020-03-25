Çat Kapı Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Erhan Baytimur’un yönettiği romantik komedi Çat Kapı Aşk izleyicisi ile televizyonda buluşacak. İşte Çat Kapı Aşk filminin konusu ve oyuncuları…

ÇAT KAPI AŞK OYUNCU KADROSU

Müge Boz – Su

Jess Molho – Aras

Nergis Kumbasar – Ayten

Elmaddin Jafarov – Neriman

Ibrahim Selim – Psikolog

Ipek Bagriacik – Hande

Duygu Çetinkaya – Berna

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.