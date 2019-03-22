Çat Kapı Aşk’ın onur konuğu Nebahat Çehre

İlk kez bir filmde başrol oynayan, Jess Molho, galaya filmde çocukluğunu canlandıran oğlu Tibet ile katıldı. Filmde Jess Molho'nun canlandırdığı karakter olan Aras'ın çocukluğunu oynayan oğlu Tibet, “Babama hiç benzemiyorum” diyerek herkesi güldürdü. Filmde obsesif bir karakteri canlandıran Jess Molho bu film için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. Filmin çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirerek kolundaki tendonların koptuğunu söyleyen Molho, yaklaşık bir buçuk yıl tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

NERGİS KUMBASAR SAPLANTILI BİR AŞIĞI CANLANDIRIYOR



Filmin oyuncularından Nergis Kumbasar, filmin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu söyleyerek, ailece izlenebilecek bir film olduğuna dikkat çekti. Filmde saplantılı bir aşığı canlandıran Nergis Kumbasar, kendi hayatında saplantılı bir aşk yaşamadığını vurguladı.

HER TÜRLÜ KADINI OYNAYABİLİRİM



Galaya filmin oyuncularının yanı sıra Nebahat Çehre, Bülent Serttaş, Burcu Binici, Mustafa Topaloğlu, Yunus Günçe gibi ünlü isimler de katıldı. Usta oyuncu Nebahat Çehre, “Filmin çok Eğlenceli olduğundan hiç şüphem yok. Senaryosundan bahsettiler, galada izlemek istedim.” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde “Varoş bir karakteri canlandırmak isterim.” açıklamasını yapan Çehre bu konuda açıklamalarda bulundu. Nebahat Çehre Şunları söyledi: “Her tür kadını oynamak isterim. Ben oyuncuyum. 127 sinema filmim var. Ben diyorum ki; Nebahat Çehre her türlü karakteri oynayabilir” ifadelerini kullandı.

