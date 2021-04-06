Catherine Zeta-Jones, 20 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

51 yaşındaki güzel oyuncu Wall Street Journal’a verdiği röportajda; kendisinden 25 yaş büyük olan ve Hollywood’un başarılı aktörlerinden Michael Douglas ile evliliklerinin hala aşk dolu olduğunu anlattı.

Jones, evliliklerinin uzun soluklu olmasını her iki tarafında bu birliktelikten keyif almasına bağlarken her ilişkide olduğu gibi zaman zaman inişler çıkışlar yaşadıklarını da kabul etti. Kariyerlerinin evliliklerine zarar vermediğini belirten Jones; “İlişkimizde sabit olarak sevgi ve saygı var. Mizah duygumuzu asla kaybetmedik ve birbirimizin arkadaşlığından büyük zevk alıyoruz. Pek çokları gibi sabah 9’dan akşam 5’e bir işimiz olmadı ama buna rağmen bu sektörede olan pek çok çiftin aksine birlikte çok vakit geçiriyoruz ve bundan keyif alıyoruz” dedi.

KARANTİNADA BİR ARADA OLMAKTAN MUTLULAR

Jones ve Douglas çiftinin 20 yaşında Dylan isimli bir oğulları ve 17 yaşında Carys isimli bir de kızları var. Çift çocuklarını yetiştirmek için on yıldan fazla bir süredir Michael Douglas’ın annesinin doğduğu Bermuda’da yaşıyordu. Ancak çocukların büyümesiyle beraber yaşadıkları evi 2019 yılında 10,6 milyon dolardan satışa çıkardılar.

Pandemiyle beraber kısıtlamaların, karantinaların yaşandığı New York’ta yaşamaya başlayan aile, Jones’un ifadelerine göre bu süreci pek çoklarının aksine oldukça huzurlu geçirmiş: “Pek çok aileyi bu kısıtlamalar çılgına çevirse de ben çok mutluyum. Hepimiz birbirimizin alanına saygı duyuyoruz, bağımsız bireyler olarak yaşıyoruz ama akşamları yemekte ya da sabah kahvaltıda bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyoruz.”

Hollywood’un gözde çiftlerinden olan Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, 2020’nin kasım ayında evliliklerinin 20. yılını kutlamışlardı. Ayrıca Jones, Paskalya’da paylaştığı eski bir fotoğrafta Michael Douglas’a “tavşanım” diyerek sevgisini göstermişti.