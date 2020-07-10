Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle… Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı geldi!
Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle… Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı geldi!
Ekranlara 9 Temmuz akşamı merhaba diyen Çatı Katı Aşk dizisinde birinci bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Çatı Katı Aşk 1. bölüm izleme detayları hakkında araştırma yapıyor. Yeni dizide yayınlanan ilk bölümün ardından ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar...
Magazin 10 Temmuz 2020 - 10:04

Çatı Katı Aşk 1. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan, Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci'nin başrollerini paylaştığı Çatı Katı Aşk’ın yayınlanan ilk bölümünde, heyecanlı gelişmeler yaşandı. Aşağıdaki link üzerinden Çatı Katı Aşk dizisinin 1. bölümünün tamamını izleyebilirsiniz…

ÇATI KATI AŞK 1. BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yaptıkları sahte evlilikle Yılmaz ailesinin sahibi olduğu çatı katına yerleşen Ateş ve Yasemin’i zor günler bekliyor. Ateş’in ortaya çıkan sevgilisi işleri karıştırıyor. Odanın ortasına serdikleri çarşaflar da soru işaretlerinin artmasına sebep oluyor. Herkes yeni gelen kiracıları konuşurken Ateş ve Yasemin gelinlik ve damatlık giymek zorunda kalıyor….

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN