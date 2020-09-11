Çatı Katı Aşk 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yalıdan kaçış planı çiftleri yakınlaştırıyor…

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Çatı Katı Aşk'ın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırlıyorlar. Bu plan çiftlerin birbirlerine daha da yaklaşmasına neden oluyor.

Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

ÇATI KATI AŞK 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI



ÇATI KATI AŞK 10. BÖLÜM 1. FRAGMANI



ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜMÜNDE NE OLDU

Asaf, Ayşen ile Ateş'in öpüşürken çekilmiş fotoğrafını Yılmaz ailesine gönderir. Celal, notu okur. Tam fotoğrafa bakacakken Ayşen bayılır. Onun bayılmasıyla Ateş, fotoğrafı saklamayı başarır. Ateş, ertesi gün babasıyla konuşmaya gider. Bu sefer Asaf, Yasemin'le Demir'in samimi fotoğrafını Ateş'e gösterir.

Dört kafadar düşünmek için bir araya gelir. Ateş ile Demir, birbirlerine girer. Ayşen, onları ayırmayı başarır. Ateş, işin içinden çıkamayınca evden ayrılıp yalıya gitme kararı alır. Yasemin, de, mecburen kabul eder. Demir. Yasemin'den ayrılacağı için çok üzülür. Celal, Sevda'yı evden gönderir. Ama Sevda, Demir'e Yasemin'e aşık olduğunu bildiğini söyler.