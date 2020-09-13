Çatı Katı Aşk 10. bölümde büyük kaçış planı! 11. bölüm fragmanı geldi mi?

Çatı Katı Aşk'ın 10. son bölümüde yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırlıyor ve bu plan çiftleri birbirlerine biraz daha yaklaştırıyor. Dizinin son bölümünün ardından gözler Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanına çevrildi...

Çatı Katı Aşk 10. son bölümde Yılmaz ailesinde ise karmaşa var ve Celal bir kadın savaşının ortasında kalıyor.

ÇATI KATI AŞK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir.

ÇATI KATI AŞK FRAGMANLARI

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asaf’în eline Ateş ile Ayşen’in öpüştükleri fotoğraf geçmiştir. Bu onun için oğlu ile sürdürdüğü savaşı kazanma yolunda biçilmez kaftandır. Ateş, Asaf’ın adamının gönderdiği zarfı açınca fotoğrafı görür. Zarfta bir de not vardır: “Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz!”… Ateş ve Ayşen fotoğrafı gördüklerinde büyük şok yaşarlar. Bu andan itibaren mahallede yeni bir dönem başlar. Ateş, Ayşen’in zarar görmemesi için zor bir karar alır. Yasemin ile birlikte yalıya gitmeye karar verir. Yasemin, bu karardan dolayı çok mutsuzdur; fakat, Ateş kararlıdır. Ayşen ve Demir’in fikrini değiştirme çabaları da bir sonuç vermez.