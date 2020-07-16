Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çatı Katı Aşk 2. son bölüm izle)

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları ekrana gelen Çatı Katı Aşk'ın bu haftaki bölümünde; Ateş ve Yasemin'in çatı katına taşınmasının sonrasında Ayşen durumu anlamaya çalışıyor. Bu karmaşık mesele ikili arasındaki enerjinin artmasına sebep oluyor. Peki Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk son bölüm izleme ekranı...

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden Çatı Katı Aşk bugün 2. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde; İçlerindeki duyguları bastıramayan Ateş ve Ayşen duygularını anlamlandırmaya çalışıyor. Yasemin ve Demir ise kendilerini tatlı sert atışmaların içinde buluyor. İşte Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

ÇATI KATI AŞK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisi 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 2. SON BÖLÜM İZLE

Ateş ve Ayşen arasındaki kıvılcım artıyor!

Ateş ve Yasemin’in çatı katına taşınmasının sonrasında Ayşen durumu anlamaya çalışıyor. Bu karmaşık mesele ikili arasındaki enerjinin artmasına sebep oluyor. İçlerindeki duyguları bastıramayan Ateş ve Ayşen duygularını anlamlandırmaya çalışıyor. Yasemin ve Demir ise kendilerini tatlı sert atışmaların içinde buluyor!

İLK BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çatı Katı Aşk ilk bölümünde Ateş ve Yasemin, Ayşen’in ailesi ile yaşadığı kiralık olan çatı katına yerleşiyorlar!

Ateş, tamirhanedeki yarış arabasını tamir ettiği sırada Ayşen gelir. Ayşen, onu Hilmi Usta sanarak konuşmaya başlar. Arabanın altından çıkan Ateş’i görünce önce şaşkınlık yaşar. Sonra da yakışıklılığından etkilenir. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döner. Ateş de, Ayşen’den hoşlanmıştır. İkilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişir.