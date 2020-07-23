Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çatı Katı Aşk 3. son bölüm izle)

Ekranların yeni dizilerinden Çatı Katı Aşk bu akşam 3. bölümüye izleyici karşısına çıktı. Furkan Andıç ve Ezgi Şenler'in başlollerinde yer aldığı dizinin son bölümünde; Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Peki Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk 3. son bölüm izleme ekranı...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve bu akşam 3. bölümüyle TV’deki yerini alan Çatı Katı Aşk dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizinin son bölümünde; Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler. İşte Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ÇATI KATI AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çatı Katı Aşk dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 3. SON BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer. Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir. Yavaş yavaş Yasemin'e karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Demir acaba gerçeği ailesine söyleyip Yasemin'e olan duygularını görmezden gelebilecek midir?