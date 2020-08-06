Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölüm izleme ekranı…

Yaz dizileri arasında en öne çıkanlardan biri de Kanal D’de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi oldu. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Çatı Katı Aşk dizisinin, 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde çatı katında yaşayanlara gelen görücü, ortalığı karıştırıyor. İşte Çatı Katı Aşk yeni bölümde yaşanacaklar…

Çatı Katı Aşk'ın merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz dizileri arasında en sevilen dizilerden olan Çatı Katı Aşk, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. İşte Çatı Katı Aşk yeni bölümde yaşanacaklar…

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin’in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal’i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen’e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.

ÇATI KATI AŞK 5. BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yasemin, HAS MANTI’M dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin’den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için evdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin’le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin’i evden çıkartmak için kolları sıvar.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLE