Çatı Katı Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çatı Katı Aşk 4. son bölüm izle)

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Henüz ekranlarda yeni olmasına rağmen ilk bölümden itibaren beğeniyle takip edilen Çatı Katı Aşk'ta heyecanın dozu artıyor. Dizinin son bölümünde; Her ne kadar kendilerine itiraf edemeseler de Yasemin ve Ateş’e içten içe aşık olmaya başlayan Demir ve Ayşen bu haberi üzüntüyle karşılar. Diğer yandan dükkan zarar etmeye devam ederken Ayşen de gelecek planları için çok önemli olan bir kursa ailenin ekonomik durumu yüzünden katılamaz. İşte Çatı Katı Aşk 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası...

Kanal D’de her perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk, bu hafta 4. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Furkan Andıç ve Ezgi Şenler’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Yasemin ve Ateş'in itirafını duyan Ayşen, tüm gerçeği ailesine anlatacak iken Asaf'ın düğüne gelmesi herkeste bomba etkisi yaratır. Ateş babasına meydan okurken Asaf'ın da oğlundan geri kalmaya niyeti yoktur. Çatı Katı Aşk 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

ÇATI KATI AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük dörtlü bir araya geliyor, operasyon başlıyor!

Ateş iyiden iyiye hisleri konusunda Ayşen’e yüklenmektedir. Ortaya çıkartamadığı hisleri ise Ayşe zor duruma sokar. Yasemin ve Demir cephesinde de işler farklı değildir. Herkesin geleceğini etkileyecek bir olay söz konusu olur ve bu dörtlü durumu kurtaracak bir operasyona girişir!

Yasemin ve Ateş'in itirafını duyan Ayşen, tüm gerçeği ailesine anlatacak iken Asaf'ın düğüne gelmesi herkeste bomba etkisi yaratır. Ateş babasına meydan okurken Asaf'ın da oğlundan geri kalmaya niyeti yoktur. Asaf güç gösterisine devam ederken Celal'in araya girmesiyle iki aile arasındaki tansiyon iyice yükselir. Yaşananlardan sonra Asaf mutlu aile tablosunu yok etmek için ant içerken Celal, Ateş ve Yasemin hakkında ciddi bir karar alır. Celal'in aldığı karar sonrası bundan sonra Yılmaz ailesi Ateş ve Yasemin'i sadece kiracıları olarak görecek ailevi meselelerin içerisinde katmayacaklardır.

Yaşananların ağırlığı yüzünden üzgün olan Yasemin ve Ateş aileye yardım etmek için kolları sıvar. Hem dükkanın durumunu düzeltmek hem de Ayşen'in kursa gidebilmesi için Ateş'in aklına bir fikir gelir.

Zor da olsa Demir ve Ayşen bu fikri uygulamayı kabul eder. Yan yana gelince birbirleriyle anlaşamayan kahramanlarımız acaba aynı amaç uğruna çıktıkları bu yolculukta Celal'e yakalanmadan başarılı olabilecek midir?