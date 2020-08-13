Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş, Ayşen’i vazgeçirmeye çalışıyor!

Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşen’in sırf kendisine inat olsun diye Ömer’e evet dediğini düşünen Ateş, ne olursa olsun Ayşen’i yolundan döndürmeye ve sevmediği bir adamla evlenmesini engellemeye çalışıyor. İşte Çatı Katı Aşk son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

Yaz aylarında izleyicilerin evine konuk olmaya başlayan Çatı Katı Aşk dizisinin 6. bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüm fragmanında Ayşen'in evlilik kararından sonra Demir ve Süheyla kardeşlerinin bu kararı vermesinin altında başka bir sebep olmasından şüphelenir. İşte Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

ÇATI KATI AŞK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 5. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaklar yüzünden torunlarının git gide yoldan çıktığını düşünen Saadet durumu düzeltmek için çareyi Ayşen ve Demir'e görücü ayarlamakta bulur. Saadet böylece hem ortaklardan kurtulacak hem de dünya gözüyle torunlarının mürüvvetini görebilecektir.

Ayşen ve Demir'e görücü geleceğini öğrenen Ateş ve Yasemin kıskandıklarını birbirlerine itiraf edemez. İtiraf yerine sözde çatı katını kaybetmemek adına görücüleri bertaraf etmek için harekete geçen ortaklar zorlu rakiplerinin karşısında bir hayli ter dökerken, beklenmedik bir cevap tüm ailede şok etkisi yaratır.