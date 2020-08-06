Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çatı Katı Aşk 5. son bölüm izle)

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Peki Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk son bölüm izleme linki...

Kanal D ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinin bu akşam 5. bölümü takipçileriyle buluştu. Çatı Katı Aşk dizisinin bu akşamki son bölümünde; Villada çıkan olayları öğrenen Celal çocukların kendisine yalan söylediğini düşünerek Ateş ve Yasemin'i çatı katından kovar. Yemek sunumunun başarısız olmasının yanında bir de çatı katından kovulan ortaklar için yolun sonu gelmişken yaşanan bir sürprizle olayların tüm seyri değiştir. İşte Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm framanı ve son bölüm izleme sayfası.

ÇATI KATI AŞK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam 5. bölümüyle ekranlara gelen Çatı Katı Aşk dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 5. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaklar yüzünden torunlarının git gide yoldan çıktığını düşünen Saadet durumu düzeltmek için çareyi Ayşen ve Demir'e görücü ayarlamakta bulur. Saadet böylece hem ortaklardan kurtulacak hem de dünya gözüyle torunlarının mürüvvetini görebilecektir.

Ayşen ve Demir'e görücü geleceğini öğrenen Ateş ve Yasemin kıskandıklarını birbirlerine itiraf edemez. İtiraf yerine sözde çatı katını kaybetmemek adına görücüleri bertaraf etmek için harekete geçen ortaklar zorlu rakiplerinin karşısında bir hayli ter dökerken, beklenmedik bir cevap tüm ailede şok etkisi yaratır.

Ayşen’e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor!

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin’in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal’i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen’e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.