Çatı Katı Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 6. son bölüm izle

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Çatı Katı Aşk'ın son bölümünde; Ayşen ile Ateş birbirlerinden etkilenseler de, aşık olup olmadıklarını kendi içlerinde ve çevresindekilerle sorgulamaya başlıyorlar. Ayşen, hayatı boyunca hiç aşık olmadığı için nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyor. Peki Çatı Katı Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk 6. son bölüm izleme ekranı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 6. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk dizisinin son bölümünde; Ömer, Ayşen ile yakınlaşabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Bu yüzden onu arkadaşının doğum günü partisine davet eder. Ayşen’in anne babası ve Demir, bu isteğe karşı çıkarlar; fakat, Saadet Hanım herkesi şaşırtarak son sözü söyler. İşte Çatı Katı Aşk 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

ÇATI KATI AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda paylaşacağız.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 6. SON BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen ve Ateş aşkı sorguluyorlar!

Ayşen ile Ateş birbirlerinden etkilenseler de, aşık olup olmadıklarını kendi içlerinde ve çevresindekilerle sorgulamaya başlıyorlar. Ayşen, hayatı boyunca hiç aşık olmadığı için nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyor. Ateş ise, zenginliğin verdiği popülarite sayesinde hayatına giren kadınlardan aşık olabileceği çıkmadığı için tecrübesizdir. Ayşen kardeşleri ile, Ateş ise Emin ile konuşarak içlerindeki bu duyguyu çözmeye çalışıyorlar.

Bu sırada damat adayı Ömer, Ayşen ile yakınlaşabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Bu yüzden onu arkadaşının doğum günü partisine davet eder. Ayşen’in anne babası ve Demir, bu isteğe karşı çıkarlar; fakat, Saadet Hanım herkesi şaşırtarak son sözü söyler. Ayşen’in partiye gitmesine izin verir. Başta Ateş olmak üzere Saadet Hanımın bu çıkışı herkesi çok şaşırtır.

Ayşen ve Ateş, hissettikleri aşk duygusunu serbest bırakabilecekler mi? Ayşen, Ömer ile birlikte doğum günü partisine gidecek mi?