Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayşen en zor kararını vermek üzere! Çatı Katı Aşk 7. son bölüm izle!

Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayşen en zor kararını vermek üzere! Çatı Katı Aşk 7. son bölüm izle!

Çatı Katı Aşk 7. bölümü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlanan son bölümde Ateş ve ailesi arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir. Peki Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk 7. bölümü izleme linki...

Yaz aylarında ekran macerasına başlayan romantik komedi türü ile ilgi çeken Çatı Katı Aşk 7. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde Ateş'e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir…

ÇATI KATI AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D tarafından yeni bölüm fragmanı paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşadıkları özel andan sonra Ayşen'in daha fazla duygularını inkar edemeyeceğini düşünen Ateş artık Ayşen'le yaşayacakları ilişkinin önünde hiçbir engel kalmadığına emindir ancak Ayşen için işler daha da karmaşık hale gelmiştir. Ateş'e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

Diğer yandan Demir'in itirafı sonrası Yasemin söylediği yalanların altında ezilmekte ve daha fazla bu oyuna devam etmek istememektedir. Üstelik Ateş ve Ayşen'in yakınlaşması Yasemin'in Ateş'e olan güveninin sarsılmasına neden olur. Evsiz kalmamak için kabul ettiği bu oyunda artık tek başına kaldığını düşünen Yasemin'in imdadına Demir yetişir.