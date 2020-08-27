Çatı Katı Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Çatı Katı Aşk 8. son bölüm izle)

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 8. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Sevda’ya engel olmaya çalışan Yasemin biraz fazla patırtı gürültü yapınca bütün evi ayaklandırmıştır. Demir’in de olaya dahil olmasıyla Sevda küçük bir kaza geçirir ve durum gençlerin Sevda’ya bekçilik yapmasına, sırlarını ifşa etmemesi için yanlarından ayırmamasına kadar gider. Peki Çatı Katı Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk 8. son bölüm izleme linki...

Perşembe akşamlarının sevilen dizilerinden Çatı Katı Aşk 8. son bölümüyle ekranlara geldi. Çatı Katı Aşk’ın son bölümünde; Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir'i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. İşte Çatı Katı Aşk 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

ÇATI KATI AŞK 9. YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI AŞK 8. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Ayşen'i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin'le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş'i hem Ayşen'i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip'in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.

Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir'i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda'nın dili çözülüverir. Dahası Asaf'ın da eline geçirdiği kozu Ateş'i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.