Çatı Katı Aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Furkan Andıç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Renan Bilek ve Bülent Seyran'ın yer aldığı Çatı Katı Aşk dizisini günü Yeni Hayat dizisinin başlaması nedeniyle değişikliğe uğradı.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çatı Katı Aşk 9. Bölümü 5 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak.

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI

8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Ayşen’i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin’le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş’i hem Ayşen’i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip’in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.

Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir’i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda’nın dili çözülüverir. Dahası Asaf’ın da eline geçirdiği kozu Ateş’i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.