Cavit Çetin Güner kimdir? Cavit Çetin Güner nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Hilmi karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cavit Çetin Güner kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CAVİT ÇETİN GÜNER KİMDİR?

Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

2010 yılında Reyhan Türkü Hazer ile evlenen Cavit Çetin Güner'in evliliği iki yıl sürmüştür. Güner'in bu evlilikten bir oğlu bulunmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçen Cavit Çetin Güner; Hayat Bilgisi, Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer aldı. Cavit Çetin Güner şimdilerde, Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Hilmi karakterine hayat vermektedir. Cavit Çetin Güner, 1.71 metre boyunda, 68 kilo ve Balık burcudur.

Cavit Çetin Güner'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Hilmi) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (TV Dizisi)

2018 – Bordo Bereliler 2: Afrin (Sinema Filmi)

2014 – Stajyer Mafya (Garson) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş: Ertuğrul (Doğan Bey) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Cici) (TV Dizisi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (TV Dizisi)

2011 – Leyla ile Mecnun (Anıl) (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Oktay) (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Murat) (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Yıldırım) (TV Dizisi)

2007-2008 – Annem (Eymen) (TV Dizisi)

2006 – Yalancı Yarim (Ümit) (TV Dizisi)

2006 – Bir İhtimal Daha Var (Sinema Filmi)

2005 – Ödünç Hayat (Hakana9 (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Cavit) (TV Dizisi)